Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
1 августа, источник: ТАСС

Российский форвард Александров подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом»

ТАСС, 1 августа. Российский нападающий Никита Александров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Александров был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта НХЛ под общим 62-м номером. Россиянин последние два сезона провел в клубе Главной юниорской лиги Квебека «Шарлоттаун». В прошлом сезоне он сыграл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и сделал 34 голевые передачи. В плей-офф он провел шесть встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи.

«Сент-Луис» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Тульский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы
«Арсенал» объявил о трансфере за рекордную сумму в истории клуба
Устюгов проиграл летний марафон. Почему норвежцы его боятся
Широков: «Спартак» вряд ли найдет игрока уровня Широкова
Овечкин — об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина
Йордан Ларссон сфотографировался в форме «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь