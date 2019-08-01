Российский форвард Александров подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом»

Александров был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта НХЛ под общим 62-м номером. Россиянин последние два сезона провел в клубе Главной юниорской лиги Квебека «Шарлоттаун». В прошлом сезоне он сыграл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и сделал 34 голевые передачи. В плей-офф он провел шесть встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.