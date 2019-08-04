Толпа поклонников встретила Овечкина в Китае
Толпа поклонников встретила нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по прибытии в аэропорт Пекина. Видеозапись опубликована в
Толпа поклонников встретила нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по прибытии в аэропорт Пекина. Видеозапись опубликована в
Фанаты хоккеиста выстроились у ограждения и скандировали «Ови!» Сам Овечкин подошел к ним и дал «пять» каждому. Спортсмен прибыл в Китай на неделю. Здесь он посетит матчи молодежных команд на турнирах, организованных НХЛ.
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