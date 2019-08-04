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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Гусев заявил, что ему нужно решить вопрос с рабочей визой США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский форвард Никита Гусев заявил, что для выступления в Национальной хоккейной лиге в предстоящем сезоне ему необходимо решить вопрос с рабочей визой США.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле петербургский СКА, за который Гусев выступал с 2015 года, объявил, что 27-летний форвард отправился в клуб из Невады. Он присоединился к «Вегасу» во время плей-офф НХЛ, но не сыграл ни одной встречи. По окончании сезона он стал ограниченно свободным агентом. В июле «Нью-Джерси» объявил о переходе Гусева, подписавшего двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 4,5 миллиона долларов.

«Поеду (в США) ближе к сентябрю. Нужно еще сделать визы, например. У меня есть рабочая, но она заканчивается в начале следующего года. Поэтому мне этой визы не хватит, и нужно все вопросы решить именно сейчас. Как всё решу, то и отправлюсь в Америку. Кроме того, я работаю с тренером по физподготовке в Москве, и мне тут нужно заложить базу, чтобы хватило на весь долгий сезон НХЛ», — сказал Гусев, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

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