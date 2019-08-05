Третьяк: Контракты Бобровского и Василевского в НХЛ показывают уважение к вратарям из РФ

Источник: РИА "Новости"

25-летний Василевский подписал новый контракт с клубом «Тампа-Бэй» сроком на восемь лет на общую сумму $76 млн. 30-летний Бобровский заключил семилетний контракт с «Флоридой» на общую сумму в $70 млн. В среднем за сезон Бобровский будет получать по $10 млн, а Василевский — по $9,5 млн (с сезона-2020/21). Оба российских вратаря вошли в тройку самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ по средней заработной плате, уступив лишь канадцу Кэри Прайсу из «Монреаля».

«Я их поздравил, очень рад за обоих, это очень приятно. Считаю, что это показывает уважение к российскому вратарскому искусству. Они действительно сильные вратари и достойно оценены. И Василевский, и Бобровский являются вратарями с большой буквы, оба входят в элиту», — отметил Третьяк.

Бобровский, будучи не выбранным на драфте новичков, дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии» в 2010 году, в 2012-м он перешел в «Коламбус». Всего в НХЛ он провел 457 матчей в регулярных чемпионатах, отразив 91,9% бросков (12281 отбитый бросок из 13363). В 2013 году Бобровский стал первым российским вратарем, получившим приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона НХЛ, в 2017 году он повторил это достижение. Также российский вратарь дважды принимал участие в Матче всех звезд (2015, 2017).

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года, также в его активе серебряная и бронзовая медали мировых первенств.