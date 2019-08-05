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17:04 (мск), источник: Sport24

«Неправильная страна». Тарасенко рассказал, что не может смотреть в Америке российский хоккей

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, что в США он не может посмотреть матчи КХЛ.

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«Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? “В вашей стране это видео недоступно”. Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней [Барбашевым] сидели в раздевалке “Сент-Луиса”, было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная. Там на левых ссылках регистрироваться надо. Я никого не обвиняю. Но это очень любопытная ситуация! Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Тарасенко в минувшем сезоне набрал 68 очков (33+35) в 76 матчах «регулярки» и еще 17 очков (11+6) в 26 встречах плей-офф.

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