«Неправильная страна». Тарасенко рассказал, что не может смотреть в Америке российский хоккей

«Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? “В вашей стране это видео недоступно”. Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней [Барбашевым] сидели в раздевалке “Сент-Луиса”, было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная. Там на левых ссылках регистрироваться надо. Я никого не обвиняю. Но это очень любопытная ситуация! Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».