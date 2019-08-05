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5 августа, источник: Sport24

Панарин нарядил родного дедушку в форму «Рейнджерс» и снял видео для своего нового клуба

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил своего дедушку в форму команды из Нью-Йорка. Россиянин подписал контракт с клубом в это межсезонье.

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Средняя годовая зарплата Панарина составляет $11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год).

В услугах Панарина также были заинтересованы «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». 27-летний Панарин в 79 играх прошлого сезона за «Коламбус» набрал 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.

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