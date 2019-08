В Америке почти невозможно смотреть российский хоккей. Тарасенко и других русских звезд это бесит

Почему нельзя смотреть видео на сайте КХЛ?

Где можно смотреть КХЛ в Америке?

— На территории США трансляции матчей КХЛ можно увидеть на платформе Eleven Sports, в Канаде — на платформе DAZN, одного из лидеров по распространению спортивного контента по платной подписке, обладающего широким набором прав на контент в данной стране. К примеру, канадские болельщики смогли увидеть 138 матчей регулярного чемпионата сезона 2017/2018 (из них 35 игр плей-офф). Телеканалы КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD представлены у операторов платного ТВ в этнических пакетах на русском языке. К примеру, в Канаде — IT Services AG LPP, Kartina Digital GmbH, Vianet Vision LTD, Ethnic Channels Group Limited, в США — IT Services AG LPP, Kartina Digital GmbH, Vianet Vision LTD. КХЛ сотрудничает с Russia Today (Америка и Канада), которая ежедневно освещает события КХЛ в своих новостях, используя хайлайты матчей чемпионата.