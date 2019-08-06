В Америке почти невозможно смотреть российский хоккей. Тарасенко и других русских звезд это бесит

Источник: AP 2019

От русских хоккеистов, выступающих в НХЛ, не раз приходилось слышать, что в Северной Америке они не могут следить за КХЛ даже при большом желании. На весь контент идет блокировка. Недавно жестко высказался на эту тему обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.

— Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? «В вашей стране это видео недоступно». Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней [Барбашевым] сидели в раздевалке «Сент-Луиса», было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная, — сказал нападающий «Сент-Луиса» в интервью Матч ТВ.

Вот высказывания еще нескольких игроков, которые не прочь бы последить за чемпионатом, где выступают их родные клубы.

Защитник «Флориды» (с нового сезона игрок ЦСКА) Богдан Киселевич:

— С хайлайтами КХЛ у меня проблема, они не работают. Только через VPN можно смотреть, но это очень медленная программа. В основном, слежу в инстаграме или когда ребята скидывают видео.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов:

— Единственный минус от переезда в Даллас — я не могу смотреть хайлайты матчей КХЛ. В Канаде мог, а в США все это заблокировано. Очень печально. Но я постоянно читаю новости, что-то узнаю. Очень интересно.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров:

— А как следить за КХЛ, если даже хайлайты на сайте КХЛ невозможно посмотреть из-за географической блокировки? Причем она происходит в России! Вот как популяризировать лигу, если даже ничего посмотреть нельзя?

Sport24 еще в ноябре 2018 года писал о том, почему с просмотром матчей КХЛ в Северной Америке возникают такие трудности. Разбираемся, действительно ли хоккейный контент из России за океаном блокируют.

Почему нельзя смотреть видео на сайте КХЛ?

«К сожалению, на территории вашей страны видео недоступно», — вот такое сообщение видят все жители Америки, заходя на официальный сайт КХЛ с целью посмотреть видео. В США и Канаде на сайте невозможно посмотреть ни матчи, ни хайлайты игр, ни интервью игроков и тренеров. Вообще ничего. Понять разочарование российских хоккеистов, уехавших в НХЛ, но по-прежнему интересующихся родной Лигой, можно.

Изучив несколько американских спортивных форумов, я с удивлением обнаружила, что потребность в просмотре игр КХЛ у людей есть. Находятся такие фанаты хоккея, которые готовы смотреть матчи по ночам. Их, конечно, немного. И увеличиваться их число не будет, потому что слишком сложно найти (даже для местных), где в их стране легально можно посмотреть КХЛ. Впрочем, как утверждает сама лига, «говорить о блокировке контента некорректно».

— На территории Северной Америки видео доступно на ресурсах вещателей, а на других ресурсах — заблокирован. Предоставление эксклюзива на реализацию ТВ-прав КХЛ существенно повысило их стоимость. Прибыль от реализации ТВ-прав Лига распределяет между клубами КХЛ по итогам сезона, — рассказали в пресс-службе лиги.

Летом 2017 года лига и компания Lagardère Sports объявили о партнерстве по распространению медиаправ КХЛ по всему миру и заключили четырехлетний (до 2021-го года) контракт на их эксклюзивную реализацию за пределами России, Беларуси и Казахстана. Lagardère Sports — дочерняя организация крупнейшей французской медиагруппы, которая занимается распространением телеправ. Стоит отметить, что соглашение между французской компанией и КХЛ охватывает дистрибуцию прав по всем вещательным платформам (в том числе и в интернете). Получается, что за пределами России, Беларуси и Казахстана всеми медиаправами лиги владеет Lagardère Sports, которая, в свою очередь, в разных странах сама продает медиа права на КХЛ. Именно по этой причине на официальных платформах КХЛ видео-контент заблокирован в Северной Америке. Теоретически телевещатель в этой стране может предъявить претензии лиге.

— Существуют частичные ограничения, вводимые обладателями эксклюзивных прав на данных территориях. Именно они определяют политику распространения продукта, в том числе промо-контента КХЛ и Лиги в целом, — объясняли в пресс-службе КХЛ.

Где можно смотреть КХЛ в Америке?

В КХЛ рассказали, на каких платформах можно следить за их чемпионатом в странах Северной Америки.

— На территории США трансляции матчей КХЛ можно увидеть на платформе Eleven Sports, в Канаде — на платформе DAZN, одного из лидеров по распространению спортивного контента по платной подписке, обладающего широким набором прав на контент в данной стране. К примеру, канадские болельщики смогли увидеть 138 матчей регулярного чемпионата сезона 2017/2018 (из них 35 игр плей-офф). Телеканалы КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD представлены у операторов платного ТВ в этнических пакетах на русском языке. К примеру, в Канаде — IT Services AG LPP, Kartina Digital GmbH, Vianet Vision LTD, Ethnic Channels Group Limited, в США — IT Services AG LPP, Kartina Digital GmbH, Vianet Vision LTD. КХЛ сотрудничает с Russia Today (Америка и Канада), которая ежедневно освещает события КХЛ в своих новостях, используя хайлайты матчей чемпионата.

На платформе DAZN месячная подписка обойдется в 10 долларов. На Eleven Sports стоимость не указана, однако, как пишут болельщики на форумах, компания транслирует совсем мало игр. Пользователи также пишут, что часть программ Eleven Sports транслирует на сайте twitch.tv.

Получается, формально доступ ко всему контенту КХЛ у жителей США и Канады есть, но обладатели эксклюзивных телеправ в этих странах не уделяют должного внимания второй по силе хоккейной лиге (возможно, из-за небольшого интереса публики). На сайте Eleven Sports даже висит старый логотип КХЛ.

Блокировка Youtube

По контракту с Lagardère Sports лига вынуждена блокировать весь контент на своем официальном канале Youtube. Что выглядит совсем странно, так как ежедневно выходит Daily KHL Update — обзор игрового дня на английском языке. По логике такие ролики должны предназначаться англоязычной аудитории, которая не может в режиме реального времени следить за матчами КХЛ. Но из-за блокировки канала в Северной Америке число их просмотров никогда не превышало и 16 тысяч. В среднем один ролик просматривают по 2 тысячи зрителей.

— Официальный канал КХЛ на Youtube нацелен, в основном, на зарубежную аудиторию. Если говорить о ежедневных видеообзорах, то, несмотря на англоязычное сопровождение, они популярны в том числе на территории России, Казахстана и Беларуси. Помимо этого, их смотрят в Германии, Франции, Великобритании и других европейских странах, — ответила КХЛ на мой вопрос об основной аудитории видеообзоров на ютубе на английском языке.

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Пример НХЛ

Для сравнения обзоры матчей на ютубе НХЛ (доступным в России и в других странах, где работает YouTube) собирают 20−30 тысяч просмотров. Хайлайты матчей и весь видеоконтент НХЛ (кроме трансляций игр) доступен в России даже несмотря на то, что эксклюзивными правами на телепоказ владел Евроспорт (обладатели прав на сезон 2019/20 пока не известны). При покупке подписки на НХЛ (120 долларов в год) можно легко смотреть все матчи в прямом эфире. В Финляндии права на показ НХЛ принадлежат компании Viasat, но на сайте лиги вы также можете бесплатно смотреть хайлайты. Такая схема не вредит телевещателю и не мешает популяризации лиги.

КХЛ, связанная контрактом с Lagardère Sports на права по всем вещательным платформам, сделала себе только хуже. По соглашению лига вынуждена блокировать весь контент в интернете, в том числе на ютубе, лишаясь потенциальных зрителей. Может быть, в финансовом плане сделка с французской компанией и получилась выгодной (ее условия, естественно, не разглашаются), но на деле выходит, что за рубежом никому из телекомпаний неинтересно продвигать бренд КХЛ. А россияне, живущие в Европе и Северной Америке, сталкиваются с трудностями, чтобы посмотреть матчи КХЛ.