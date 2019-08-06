Русский гигант, которого сравнивают с великим Харой. Защитник Сосунов рвется в команду Кучерова

В системе «Тампы» находится шесть российских игроков. Трое постоянно играют в основе: Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Еще трое лишь надеются пробиться в главную команду «Лайтнинг». В тренировочном лагере, который стартует в сентябре, будут стараться проявить себя Алексей Липанов, Александр Волков и Олег Сосунов. Талант последнего отмечали многие специалисты в Северной Америке. 21-летний Сосунов был задрафтован лишь в шестом раунде под 178-м номером в 2016 году. Несмотря на поздний выбор на драфте, тренерский штаб «Тампы» отзывался о российском защитнике восторженно. В первую очередь, из-за его мощных габаритов. Олег ростом 206 см, а весом — 107,5 кг.

— Я тренировал Здено Хару, когда он впервые приехал в «Айлендерс». Могу сказать, что Сосунов умеет кататься. Он двигается быстрее, чем Здено в то время. Хара — великолепный игрок, будущий член Зала славы, так что я его не критикую. Но Сосунов может быстро двигаться для своих размеров, — говорил Рик Боунесс, который ранее работал ассистентом Джона Купера.

Последние два года Сосунов выступает в Северной Америке. В первый сезон он произвел настоящий фурор в Западной хоккейной лиге, после которого заключил контракт новичка с «молниями». Его главный козырь — мобильность при таких внушительных габаритах. Катание у него, естественно, не идеальное, но лучше, чем было у Хары в 20 лет. При этом Олег занимался с бывшей фигуристкой, чтобы подтянуть этот компонент. Сосунов родился в Москве, но в раннем возрасте вместе с родителями (оба профессионально занимались легкой атлетикой) переехал в Рязань, там он и начал заниматься хоккеем. Конечно же, с детства Олег был самым высоким игроком в команде. Именно из-за своего роста и встал в защиту. В России успел поиграть в школе московского «Спартака», за рязанские «Молнии» и «Локо» в МХЛ. Развиваться в дальнейшем хоккеист решил в Америке, так как в Ярославле не получал достаточно игрового времени. Уж слишком много в системе «Локомотива» своих воспитанников.

Бывший генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман, который как раз и драфтовал Сосунова, хвалил его после тренировочного лагеря год назад.

— Когда впервые видишь Сосунова, то при такой его атлетичности не ждешь от него мобильности. Когда он появился в лагере прошлым летом, все подумали: «Здоровяк умеет кататься». Мы видим, как он работает в зале. Это очень хороший атлет. Когда он станет сильнее и получит больше времени на льду, он должен прибавить, — говорил Айзерман The Athletic.

Однако прошлый сезон выдался для Олега не самым удачным — помешали травмы. Он провел всего 37 матчей в АХЛ за «Сиракьюз» и в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Орландо» 17 игр. В 20 играх АХЛ он забросил одну шайбу, а в 17 матчах ECHL набрал пять (1+4) очков.

— Игра — лучшая тренировка. Чем больше времени я проведу на льду, тем лучше. В прошлом сезоне у меня были травмы. Сейчас я здоров, полностью восстановился. Надеюсь, новый чемпионат сложится для меня удачнее, — считает сам защитник (Официальный сайт НХЛ).

Помощник генерального менеджера «Лайтнинг» Стэйси Рест отмечает, что прошлый сезон для Сосунова был пробным, и не видит ничего страшного в том, что Олег сыграл не так много.

— У него были хорошие тренеры, он много работал над техникой. Он стал лучше кататься. У него замечательные габариты, он физически сильный парень. Нас полностью устраивает его состояние на данный момент, но в новом сезоне он должен играть, — считает Рест (Официальный сайт НХЛ).

Для НХЛ Сосунову еще далеко, на данный момент оборона «Тампы» (после подписания Шаттенкирка) выглядит очень мощно и сбалансировано. В составе «молний» девять защитников, так что даже кто-то из них отправится в фарм-клуб. Олегу предстоит в новом сезоне доказывать свою состоятельность в АХЛ, и если все пойдет хорошо, то через пару лет он может играть в лучшей лиге мира. Защитники с такими габаритами ценятся везде и всегда. Главное, чтобы свои козыри он не превратил в слабые места.