Тарасенко рассказал, как отреагировал на пожелание в Сети его семье смерти

«У меня была ситуация: какой-то человек в Twitter с эмблемой “Чикаго” на аватарке постоянно писал мне: “Я хочу чтобы ты умер и вся твоя семья умерла!”. Я его блокировал, а он создавал новый аккаунт и заново писал мне. В итоге ребята из команды мне подсказали решение. Я ретвитнул его сообщение, все болельщики увидели это, больше этот человек никогда мне не писал», — рассказал Тарасенко в программе для YouTube.