Тарасенко рассказал, как отреагировал на пожелание в Сети его семье смерти
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко рассказал, как борется с недоброжелателями в интернете.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко рассказал, как борется с недоброжелателями в интернете.
Россиянин рассказал, что старается блокировать в социальных сетях людей, которые пишут оскорбления и негативные сообщения.
«У меня была ситуация:
В регулярном чемпионате-2018/19 НХЛ Тарасенко в составе «Блюз» провел 70 матчей и набрал 49 очков (33 гола и 16 результативных передач), а в 26 играх
Команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли.