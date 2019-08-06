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19:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко рассказал, как отреагировал на пожелание в Сети его семье смерти

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко рассказал, как борется с недоброжелателями в интернете.

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Россиянин рассказал, что старается блокировать в социальных сетях людей, которые пишут оскорбления и негативные сообщения.

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«У меня была ситуация: какой-то человек в Twitter с эмблемой “Чикаго” на аватарке постоянно писал мне: “Я хочу чтобы ты умер и вся твоя семья умерла!”. Я его блокировал, а он создавал новый аккаунт и заново писал мне. В итоге ребята из команды мне подсказали решение. Я ретвитнул его сообщение, все болельщики увидели это, больше этот человек никогда мне не писал», — рассказал Тарасенко в программе для YouTube.

В регулярном чемпионате-2018/19 НХЛ Тарасенко в составе «Блюз» провел 70 матчей и набрал 49 очков (33 гола и 16 результативных передач), а в 26 играх плей-офф записал себе в актив 17 баллов (11+6).

Команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли.

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