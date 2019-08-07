Овечкин — в «Вегасе»? 5 причин, почему через два года он сменит клуб НХЛ

Источник: AP 2019

Недавние слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он рассматривает самые разные варианты после окончания своего действующего контракта, породили небольшую волну слухов. Основным удивлением со стороны заокеанских журналистов стала неуверенность, с которой россиянин комментировал продолжение карьеры, хотя, по сути, Александр не сказал ничего, кроме необходимости подождать.

Ничего личного, просто бизнес

«Посмотрим, где буду играть. Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально», — заявил Овечкин. Предположение о том, что Великая Восьмёрка действительно решит повесить коньки на гвоздь, если не получит серьёзной травмы, вряд ли имеет основания сбыться — резкого спада в игре Овечкина не предвидится, и даже в 35 лет суперзвезда НХЛ будет востребована для контракта на 1−2 года. Версию с уходом Овечкина в политику рассматривать также пока не имеет смысла, поскольку предсказать подобные решения абсолютно невозможно.

А вот вариант со сменой команды выглядит довольно любопытным. Сразу стоит оговориться, что пока для него также нет никаких оснований — отсутствуют и слухи, и инсайды. Понятно, что «Вашингтон», где Овечкин провёл всю карьеру и символом которого стал, должен стремиться сделать так, чтобы самый известный игрок в истории клуба завершил свою карьеру именно в нём. Но практика показывает, что подобные вещи происходят далеко не всегда и легендарные хоккеисты, бывшие любимцами болельщиков одной команды, заканчивали играть совершенно в других коллективах.

Так было с лучшим защитником всех времён Бобби Орром, который после десятка лет в «Бостоне» провёл два последних сезона за «Чикаго». Похожая история случилась с Венсаном Лекавалье, который был символом и капитаном «Тампы», но заканчивал в «Филадельфии» и «Лос-Анджелесе», доигравшись до выкупа контракта, а легенда «Сан-Хосе» Джо Торнтон оказался не нужен «акулам», хотя вроде бы крепок и может приносить пользу. Словом, даже суперзвёзды могут оказаться на распутье, когда дело доходит до бизнес-решений.

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Александр Овечкин привез Кубок Стэнли домой

И если Овечкину придётся сменить «Кэпиталз» на какой-то другой клуб НХЛ, то самым вероятным претендентом на него станет «Вегас».

Причина первая — «Сиэтл» и драфт расширения

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2021 года, когда Александру будет 35 лет. Этим же летом в НХЛ состоится драфт расширения, на котором набирать себе хоккеистов предстоит новой команде из Сиэтла, и этот факт может оказать сильнейшее влияние на развитие ситуации. «Вашингтон» может не продлить соглашение Овечкина раньше, так как в этом случае его необходимо будет защищать от драфта расширения. «Вегас» — единственный клуб лиги, который не будет принимать участия в этом процессе и может быть спокоен за своих игроков, так как «золотые рыцари» появились в НХЛ только в 2017 году и от драфта расширения освобождены.

Причина вторая — Джордж Макфи

Взаимоотношения Макфи и Овечкина можно назвать очень тёплыми. Именно этот генеральный менеджер задрафтовал Александра в «Вашингтон» в 2004 году, а когда россиянин приехал за океан, то взял его под опеку. «После того как Макфи узнал, что я живу в гостинице, то он сразу заставил меня остаться у него дома. Мы часто играли в видеоигры с его сыном Грэмом», — вспоминал Овечкин.

Нынче Макфи не без успеха работает в «Голден Найтс» — клубе, который уступил «столичным» в финале Кубка Стэнли двухлетней давности, что принесло Овечкину и компании заветный трофей. Будет вполне логично предположить, что если появится возможность пригласить Александра в стан «рыцарей», то Макфи всеми силами будет стараться её использовать. Для самого Александра шанс установить новые статистические рекорды, играя в команде, которой руководит человек, давший тебе путёвку в НХЛ, тоже будет иметь вес.

Причина третья — Овечкин любит Лас-Вегас

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О своей любви к этому городу в Неваде Александр также неоднократно говорил.

«Это похоже на невероятное шоу, там очень волнительно играть. Атмосфера просто потрясающая, все танцуют. Это как вечеринка, а ты словно в ночном клубе. Стоишь и думаешь: “Боже мой, это хоккейный матч или вечеринка у бассейна?” Но с “Вегасом” очень и очень трудно играть», — говорил Овечкин, а вскоре после этого смог поднять над головой Кубок Стэнли. Конечно, Александр нынче — человек семейный, но любовь к весёлым компаниям вряд ли может бесследно исчезнуть.

Для самих «золотых рыцарей» приглашение такой суперзвезды будет абсолютно беспроигрышным вариантом, даже если Овечкин к тому времени будет не так эффективен на льду, как раньше. До сих пор главной звездой «Вегаса» считался голкипер Марк-Андре Флёри — человек яркий, но голов не забивающий в силу амплуа. Появление Александра в таком тусовочном месте гарантирует бешеное внимание прессы, большие объёмы продаж атрибутики, неизменные аншлаги и увеличение болельщицкой базы.

Причина четвёртая — «окно возможностей» у «Вашингтона» стремительно закрывается

Увы, но тот увлекательный «Вашингтон», который мы знали на протяжении последнего десятка лет, будет постепенно слабеть. Сезон-2019/20 является последним по действующему контракту у Никласа Бекстрёма — верного «оруженосца» Овечкина и человека, с которым Александр прошёл весь путь от драфта до Кубка Стэнли. Помимо шведа нужно будет подписывать и голкипера Брейдена Холтби, который считается лучшим вратарём в истории клуба. Сохранить обоих игроков будет проблематично, поскольку на данный момент места под потолком зарплат у «Кэпиталз» нет.

Разбирать состав на запчасти ради одного игрока, как недавно высказался Макфи, комментируя обмен Никиты Гусева, генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан тоже вряд ли будет — помимо упомянутых звёзд нужно укрепление и в глубине. «Вашингтону» не избежать смены поколений, что скажется на текущих результатах. Впрочем, эта причина вполне может не сработать, если «столичные» в ближайшем будущем выиграют свой второй Кубок Стэнли.

Причина пятая — у «Вегаса» будут деньги на Овечкина

«Мы работаем в лиге победителей, а не лиге развития», — говорил когда-то Барри Тротц. К моменту, когда у Александра завершится нынешний договор с «Вашингтоном», «столичным» необходимо будет перестраивать состав, а «Вегас» — наоборот, будет «созревшим» коллективом для решения больших задач.

Из состава «Голден Найтс» с большой долей вероятности уйдут Коди Икин, Райан Ривз, Ник Холден, Дерек Энгелланд и Джон Меррил, а вероятной заменой для них станут хоккеисты на скромных контрактах новичков. Конечно, Овечкин летом 2021 года вряд ли будет претендовать на нынешнюю зарплату в $ 9,5 млн за сезон, но его подписание всё ещё потребует значительных денег, которых в платёжной ведомости «Кэпиталз» может не оказаться.