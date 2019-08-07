Овечкин — в «Вегасе»? 5 причин, почему через два года он сменит клуб НХЛ
Пока это выглядит ненаучной фантастикой. Но в НХЛ бывало и не такое.
Пока это выглядит ненаучной фантастикой. Но в НХЛ бывало и не такое.
Недавние слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что он рассматривает самые разные варианты после окончания своего действующего контракта, породили небольшую волну слухов. Основным удивлением со стороны заокеанских журналистов стала неуверенность, с которой россиянин комментировал продолжение карьеры, хотя, по сути, Александр не сказал ничего, кроме необходимости подождать.
«Посмотрим, где буду играть. Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально», — заявил Овечкин. Предположение о том, что Великая Восьмёрка действительно решит повесить коньки на гвоздь, если не получит серьёзной травмы, вряд ли имеет основания сбыться — резкого спада в игре Овечкина не предвидится, и даже в 35 лет суперзвезда НХЛ будет востребована для контракта на 1−2 года. Версию с уходом Овечкина в политику рассматривать также пока не имеет смысла, поскольку предсказать подобные решения абсолютно невозможно.
А вот вариант со сменой команды выглядит довольно любопытным. Сразу стоит оговориться, что пока для него также нет никаких оснований — отсутствуют и слухи, и инсайды. Понятно, что «Вашингтон», где Овечкин провёл всю карьеру и символом которого стал, должен стремиться сделать так, чтобы самый известный игрок в истории клуба завершил свою карьеру именно в нём. Но практика показывает, что подобные вещи происходят далеко не всегда и легендарные хоккеисты, бывшие любимцами болельщиков одной команды, заканчивали играть совершенно в других коллективах.
Так было с лучшим защитником всех времён Бобби Орром, который после десятка лет в «Бостоне» провёл два последних сезона за «Чикаго». Похожая история случилась с Венсаном Лекавалье, который был символом и капитаном «Тампы», но заканчивал в «Филадельфии» и «Лос-Анджелесе», доигравшись до выкупа контракта, а легенда «Сан-Хосе» Джо Торнтон оказался не нужен «акулам», хотя вроде бы крепок и может приносить пользу. Словом, даже суперзвёзды могут оказаться на распутье, когда дело доходит до
И если Овечкину придётся сменить «Кэпиталз» на
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2021 года, когда Александру будет 35 лет. Этим же летом в НХЛ состоится драфт расширения, на котором набирать себе хоккеистов предстоит новой команде из Сиэтла, и этот факт может оказать сильнейшее влияние на развитие ситуации. «Вашингтон» может не продлить соглашение Овечкина раньше, так как в этом случае его необходимо будет защищать от драфта расширения. «Вегас» — единственный клуб лиги, который не будет принимать участия в этом процессе и может быть спокоен за своих игроков, так как «золотые рыцари» появились в НХЛ только в 2017 году и от драфта расширения освобождены.
Взаимоотношения Макфи и Овечкина можно назвать очень тёплыми. Именно этот генеральный менеджер задрафтовал Александра в «Вашингтон» в 2004 году, а когда россиянин приехал за океан, то взял его под опеку. «После того как Макфи узнал, что я живу в гостинице, то он сразу заставил меня остаться у него дома. Мы часто играли в видеоигры с его сыном Грэмом», — вспоминал Овечкин.
Нынче Макфи не без успеха работает в «Голден Найтс» — клубе, который уступил «столичным» в финале Кубка Стэнли двухлетней давности, что принесло Овечкину и компании заветный трофей. Будет вполне логично предположить, что если появится возможность пригласить Александра в стан «рыцарей», то Макфи всеми силами будет стараться её использовать. Для самого Александра шанс установить новые статистические рекорды, играя в команде, которой руководит человек, давший тебе путёвку в НХЛ, тоже будет иметь вес.
О своей любви к этому городу в Неваде Александр также неоднократно говорил.
«Это похоже на невероятное шоу, там очень волнительно играть. Атмосфера просто потрясающая, все танцуют. Это как вечеринка, а ты словно в ночном клубе. Стоишь и думаешь: “Боже мой, это хоккейный матч или вечеринка у бассейна?” Но с “Вегасом” очень и очень трудно играть», — говорил Овечкин, а вскоре после этого смог поднять над головой Кубок Стэнли. Конечно, Александр нынче — человек семейный, но любовь к весёлым компаниям вряд ли может бесследно исчезнуть.
Для самих «золотых рыцарей» приглашение такой суперзвезды будет абсолютно беспроигрышным вариантом, даже если Овечкин к тому времени будет не так эффективен на льду, как раньше. До сих пор главной звездой «Вегаса» считался голкипер
Увы, но тот увлекательный «Вашингтон», который мы знали на протяжении последнего десятка лет, будет постепенно слабеть. Сезон-2019/20 является последним по действующему контракту у Никласа Бекстрёма — верного «оруженосца» Овечкина и человека, с которым Александр прошёл весь путь от драфта до Кубка Стэнли. Помимо шведа нужно будет подписывать и голкипера Брейдена Холтби, который считается лучшим вратарём в истории клуба. Сохранить обоих игроков будет проблематично, поскольку на данный момент места под потолком зарплат у «Кэпиталз» нет.
Разбирать состав на запчасти ради одного игрока, как недавно высказался Макфи, комментируя обмен Никиты Гусева, генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан тоже вряд ли будет — помимо упомянутых звёзд нужно укрепление и в глубине. «Вашингтону» не избежать смены поколений, что скажется на текущих результатах. Впрочем, эта причина вполне может не сработать, если «столичные» в ближайшем будущем выиграют свой второй Кубок Стэнли.
«Мы работаем в лиге победителей, а не лиге развития», — говорил
Из состава «Голден Найтс» с большой долей вероятности уйдут Коди Икин, Райан Ривз, Ник Холден, Дерек Энгелланд и Джон Меррил, а вероятной заменой для них станут хоккеисты на скромных контрактах новичков. Конечно, Овечкин летом 2021 года вряд ли будет претендовать на нынешнюю зарплату в $ 9,5 млн за сезон, но его подписание всё ещё потребует значительных денег, которых в платёжной ведомости «Кэпиталз» может не оказаться.
И всё же все приведённые доводы — это всего лишь упражнения для ума, а руководство «столичных» во главе с владельцем Тедом Леонсисом будет стремиться сохранить свою главную звезду до самого конца. Но изменение финансовых условий и угроза нового локаута не делает предложенный сценарий абсолютно невозможным. «Посмотрим, где я буду играть», — сказал Овечкин неделю назад, и пока нам остаётся лишь следовать этому совету.