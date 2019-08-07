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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марков: Хотел бы вернуться в «Монреаль» на сезон, а потом завершить карьеру

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский защитник Андрей Марков рассказал, что хотел бы вернуться в НХЛ и вновь играть за «Монреаль».

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Источник: Спорт РИА Новости

В «Монреале» 40-летний Марков провел 16 сезонов, сыграл 990 матчей в регулярных чемпионатах (119 голов + 453 результативные передачи) и 89 игр в плей-офф (5+27).

В 2017 году Марков вернулся в Россию и подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне он забросил две шайбы и сделал 12 голевых передач. В настоящее время защитник остается без клуба.

«Знаете, это моя мечта, — сказал о возможном возвращении в “Монреаль” Марков, которого цитирует сайт НХЛ со ссылкой на Montreal Gazette. — Но это зависит не от меня. Посмотрим, что случится. Я стараюсь тренироваться и готовлюсь. Но это не только мое решение. Я готовлюсь, но давайте посмотрим, как все сложится. Скорее всего, этот год будет моим последним. Я жду однолетнего контракта, буду наслаждаться происходящим и отдам всего себя».

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