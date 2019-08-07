Марков: Хотел бы вернуться в «Монреаль» на сезон, а потом завершить карьеру

В 2017 году Марков вернулся в Россию и подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне он забросил две шайбы и сделал 12 голевых передач. В настоящее время защитник остается без клуба.

«Знаете, это моя мечта, — сказал о возможном возвращении в “Монреаль” Марков, которого цитирует сайт НХЛ со ссылкой на Montreal Gazette. — Но это зависит не от меня. Посмотрим, что случится. Я стараюсь тренироваться и готовлюсь. Но это не только мое решение. Я готовлюсь, но давайте посмотрим, как все сложится. Скорее всего, этот год будет моим последним. Я жду однолетнего контракта, буду наслаждаться происходящим и отдам всего себя».