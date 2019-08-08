Хабибулин считает, что Василевский способен играть еще лучше, чем в прошлом сезоне НХЛ

Источник: AP 2019

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 Василевский провел 53 матча за «Тампу», одержав 39 побед (лучший результат в лиге), отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей «на ноль» (четвертый показатель в лиге). Он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного сезона НХЛ. В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовых наград мировых первенств (2017, 2019). По итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.

«Василевский может еще прибавить. Здорово, что в “Тампу” пришел российский вратарь и ставит рекорды. Приятно, что наш парень ставит клубные рекорды. То, что так много российских вратарей играют за океаном, говорит о том, что у нас тоже умеют тренировать, и есть интересные талантливые ребята», — отметил Хабибулин.

Хабибулин считает, что у 17-летнего вратаря юниорской сборной России Ярослава Аскарова есть перспективы стать одним из лучших в мире. «Я видел Аскарова на чемпионате мира. Летом, когда приезжал в лагерь развития, удалось узнать его лично и посмотреть, как он тренируется. Считаю, что при правильной подготовке и тренировках из него можно сделать очень хорошего вратаря», — сказал Хабибулин.

«У меня задача сделать так, чтобы в России вратарей было очень много и была большая конкуренция. Чтобы они становились лучше и лучше и помогали сборной выигрывать», — заключил он.