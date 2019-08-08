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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

10-летний мальчик научил Александра Овечкина писать своё имя по-китайски

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.

10-летний мальчик Уильям Е научил российского форварда изображать свои имя и номер китайскими иероглифами. Мальчик приехал в столицу Китая из Шанхая, чтобы встретиться с Овечкиным и сыграть с ним в видеоигру, где им надо было собрать шайбы палочками для еды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3−4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.

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