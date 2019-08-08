10-летний мальчик научил Александра Овечкина писать своё имя по-китайски
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.
10-летний мальчик Уильям Е научил российского форварда изображать свои имя и номер китайскими иероглифами. Мальчик приехал в столицу Китая из Шанхая, чтобы встретиться с Овечкиным и сыграть с ним в видеоигру, где им надо было собрать шайбы палочками для еды.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде