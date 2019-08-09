«В Америке приходится подстраиваться, думать как американцы. Ты там чужой». Наиль Якупов — о прерванной карьере в НХЛ и возвращении в Россию
Очень глубокое интервью первого номера драфта-2012.
Очень глубокое интервью первого номера драфта-2012.
— В прошлом сезоне вы забросили 23 шайбы. Довольны результатом?
— Доволен. Единственное, что было много моментов, где я мог забить, но не получилось. Но в конечном итоге, мне кажется, это неплохой результат. А что в прессе говорят?
— Многие к вам относятся очень скептически. Первый номер драфта, а играет в КХЛ, в СКА.
— Если постоянно сравнивать и заниматься самопоеданием — можно сойти с ума. Я уже перевернул эту страницу, не переживаю. Головой полностью — в СКА, в
— Некоторые игроки говорят, что отдают вам шайбу, а вы обратно — нет.
— Я не знаю. Я сам понимаю, когда играю плохо, а когда — на пользу команде. Я не жадный: всегда стараюсь дать партнерам предложение, либо качественно завершить атаку. Мне тоже много кто в жизни не нравится, но я не буду этого говорить. Отношения мы ни с кем не выясняли.
— Вы все время
— Вам кажется. Просто если я не буду включать ноги — ничего не получится.
— С решениями вы тоже торопитесь.
— Бывает. А иногда голова просто не успевает за ногами. Но я так привык. Конечно, стараюсь изменить в себе некоторые моменты. Но моя сила — это быстрота.
— Вы не думали
— Вы хотите сказать, что я плохо играю?
— Нет. Но в некоторых моментах можно было принять и более сложные решения.
— Все можно изменить: пройтись по каждому в команде. Идеально все равно не будет. Сейчас уже трудно
— С таким броском, как у вас, можно и побольше набросать.
— У меня было 47 матчей. У кого еще было столько же игр и голов?
— Ни у кого.
— Но опять же, я говорю, что нет предела совершенству. Стараюсь пользоваться тем, что может приносить мне результат: скорость, бросок и голова.
— Как планы на вас у Кудашова? Еще не разговаривали?
— Пока еще нет. Но, думаю, скоро будет. У нас сейчас фокус на подготовке и турнирах. Один на один мы пока не разговаривали.
— Перед «Колорадо» вы меняли клюшку, а конкретно — ее крюк. Флекс (жесткость клюшки) меняли?
— Менял в «Сент-Луисе». На три больше сделал. Был 87, стал 90. В НХЛ нет с этим проблем. Там можно выдумать все, что угодно: поменять изгиб, крюк, флекс — все делают очень быстро.
— Вы вспоминаете времена «Сарнии», когда побили рекорд Стивена Стэмкоса?
— Не особо. Ностальгия у меня только по семье Гальченюков, с которой я жил в первый год. Потому что сейчас по соцсетям все легко отследить, а они — любители показать свою личную жизнь: путешествия, еду и так далее. Так что вспоминаю только те домашние теплые отношения, которые у нас были в семье несмотря на то, что я был для них новым человеком. И они для меня. Причем все было в диковинку, ведь я в 17 лет приехал в новую семью. Огромным плюсом было то, что они разговаривали на английском языке. И мне было легче втянуться. Адаптировался очень быстро. Бывает, вспоминаешь, когда
— Молодежный хоккей
— Время же идет.
— С
— Не сказать, что часто, но общаемся. Последний раз — когда его в «Питтсбург» обменяли пообщались.
— Гальченюк готовится играть с Кросби? Или, может, с Малкиным?
— Не знаю. Но с
—
— Но ситуации у нас разные. Нет, папа у меня тоже строгий. Но он меня не тренировал. Зато давал мне больше льда, когда у него были такие возможности. Предоставлял мне лед, поэтому я ни в чем не нуждался, когда был маленьким — у меня было очень много часов катания.
— Я слышал, что он вас жестко прессовал.
— Не то чтобы прессовал. Многие, наверное, думают, что он изверг. Он строгий, но по делу все было. Конечно, папа мне много дал. Но сейчас он меня никак не готовит. Я сам учусь, с
— Вы этим летом занимались с тренером по боксу. В чем фишка?
— Давно хотел. Раньше я этот спорт вообще не понимал. Но сейчас этим многие стали заниматься. У меня мама боксом занимается. Раньше кикбоксингом занималась.
— Это же крутые
— Вот ради этого я и стал заниматься. Не вставал в спарринги, а именно был тренировочный процесс, как у боксеров в подготовке.
— Груши, бой с тенью?
— Разминки еще. Хорошее разнообразие. Зачастую надоедает постоянно тупо ходить в зал. Вот я и решил скомбинировать, потому что мне было интересно. Узнать
— Я почему про отца хотел спросить — вы же с ним в Эдмонтоне поначалу жили. Он возил вас на тренировки, на матчи, над чем партнеры посмеивались. Неужели не мешало?
— Это ж только первое время так было. И мне не мешало. Мы даже на эту тему не разговаривали. Воспринималось как должное — мы были вместе, двигались вперед вместе. У родителей не было стопроцентного акцента на мне. У меня сестра еще есть. Которую мы в раннем возрасте перевезли в Канаду. Это был тяжелый стрессовый период для нее — в таком возрасте увезти ребенка, не спрашивая ее. Понятно, что ее никто бы не спрашивал. Но сам факт — другая страна, все другое. И ей было тяжело. Так что у родителей помимо хоккея хватало дел в жизни в Северной Америке. Сестре ведь и образование нужно было, и английский язык. Мама была
— Я почему спросил — вы и так любите «загоняться», сами на себя оказывая давление, а если еще и со стороны дополнительный прессинг — так еще хуже должно быть и сложнее.
— Папа с каждым годом не то что становился лояльнее или мягче, просто понимал, что детский хоккей закончился. И он не лез и не старался проломить стену, которая у меня была, и навязать
— А что с «загонами» и самокопанием?
— С каждым годом —
— Но
— Переживания есть. Они всегда есть. Плохие матчи, проигрыши. Плохие игры в персональном плане. Много моментов, которые могут доставить тебе неудобство. И тут все зависит от тебя. Чем ты сильнее, чем меньше ты будешь об этом думать… Но это, конечно, общие фразы. Каждый справляет
— Я даже знаю людей, которые могут два дня ни с кем не разговаривать, переживая.
— Есть такие. Видно по человеку, что настроения нет. Бывает, что хочешь с человеком пообщаться, а у него голова этим забита. И смысла тогда нет разговаривать, и трогать лишний раз не хочется. Проблемы есть у всех. Никто не идеален.
— Поначалу в «Ойлерз» плохо ведь было с этим?
— Я уже
— Вами же весной интересовались «Аризона» и «Баффало». Был еще третий клуб, но я не знаю, какой.
— Был.
— Как это выражалось? К вам скауты приезжали?
— Никто ко мне не приезжал. Меня мой агент информировал о движениях со стороны энхаэловских клубов. И говорил, чем он занимается, с кем разговаривает, куда ездил. Держал меня в курсе.
— Но вы даже не думали оставаться в НХЛ, ведь так? Насколько знаю, вы еще в апреле приняли решение.
— Я думал. Когда есть варианты — ты всегда думаешь. Не можешь же по щелчку выбрать. Но в итоге я выбрал СКА, потому что посчитал, что для меня так будет правильнее. Мне здесь все нравилось в прошлом году. Вообще все.
— Я слышал, что вы кайфовали от жизни в России, от русского окружения.
— Это здорово было.
— Лучше, чем в Эдмонтоне.
— Да к Эдмонтону тоже привыкаешь. Помню, Варламов мне говорил: «Как ты в Эдмонтоне играешь? Я за восемь лет ни разу у вас солнца не видел». Бывает так, что команды приезжают и не видят солнца. Мне чего только про Эдмонтон ни говорили, но я привык, наверное. Поэтому в России мне нравится. Здесь отличные условия. И помимо того, что ты находишься в своей стране, которая тебе ближе, у тебя есть команда, которая делает все возможное, чтобы игроки ни в чем не нуждались. Круто.
— Если я говорю
— Когда мы находились в раздевалке, и я ничего плохого не хочу сказать ни про американцев, ни про канадцев, ни про шведов, но все равно ты разговариваешь с тем, с кем тебе по душе. Это русский язык. У меня в команде всегда были русскоязычные. И мы всегда старались находиться вместе. Ты не то чтобы отдаляешься от остальных, но стараешься жить так, как привык жить до этого в России. И поэтому вы постоянно варитесь вместе с русским коллективом.
Ты все равно другой. Если ты в детстве уехал в Америку или Канаду, ты превращаешься там в местного жителя. Ты принимаешь все привычки, начиная от походов в продуктовый магазин, до приколов и своего взгляда на мир. Конечно, тебе приходится подстраиваться под их мысли, потому что на русском языке мы так не говорим. Приходится
— Вам не запрещали общаться
— Местным не нравилось иногда, особенно во время игры. Как правило нападающие здесь сидят, защитники — на другой стороне. Мы друг от друга был довольно далеко, и иногда приходилось кричать. У нас тоже когда иностранцы долго перекрикиваются на своем языке с одного конца на другой, это неприятно.
— Существовал запрет на общение на русском языке?
— Когда новичок приезжает, все стараются до него довести, что он должен выучить английский язык и всегда на нем говорить. Когда они тебя встречают во время разговора на русском, обязательно скажут: «Learn English!» У нас запрета не было ни в «Эдмонтоне», ни в «Сент-Луисе». Ну как ты Тарасенко запретишь разговаривать на русском? Я не наглел: на русском общались негромко и близко.
— Пару лет назад Владимиру не с кем было поговорить, пока Барбашев не появился.
— Даже одного человека хватает для общения. У него семья была своя, он очень любил дома находиться. Зато когда был один, английский выучил. Он хорошо разговаривает и понимает.
— Помнится, забив второй гол в НХЛ, вы проехались на коленях через всю площадку. Дон Черри разнес тогда вас.
— Помню его высказывание. У многих хоккеистов тогда спрашивали мнение по этому поводу. В основном всем понравилось. Тогда это хайп был, и дети начали повторять. На то время я не понимал этого. Получилось и получилось.
— Как общались с Джареджом Беднаром в «Колорадо»?
— Да они в НХЛ тебе говорят: «Все хорошо, ты стараешься, продолжай. Но завтра ты не играешь — надо отдохнуть». Везде так говорили. Это не нравилось. Не я один такой, там у многих к русским такое отношение. Иногда не понятно, почему попадал в запас.
— Задоров не уходил, пока не добивался ответа, который ему нужен.
— Я не знаю, что там с ним делал Задор, он большой и мощный (улыбается), подраться может. Я видел, что меня нет на доске и спрашивал, почему. Беднар отвечал. Однажды он посадил меня на
— Кто таким честным был?
— Маклеллан, хорошо с ним и его помощниками разговаривали. Потом Тодд Нилсон. Было нормальное время, когда ты понимаешь, за что тебя посадили и где тебе нужно подкрутить гайки и наладить твою игру. А бывало, что выходишь на раскатку, и тренер говорит, что сегодня не играешь, и все. Як (говорит про себя) пошел в Виннипеге бургер кушать. Там офигенный бургер с картошкой (улыбается). В Америке есть, но не такой. Там хорошая мясная котлета. Ты работаешь в зале, в тестах бьешь все рекорды, тренер доволен. Велосипед крутишь быстрее всех, подтягиваешься больше всех. А они просто
— Не ко всем же предвзятое отношение?
— Нет, наверное. Много от кого слышал, много от кого знаю. Есть русские, которых нельзя трогать, потому что они делают результат. У них сформировался авторитет,
У меня было много непонятных, даже обидных моментов. Хитчкок ел
— В СКА все
— Везде честно. У каждого своя правда. Как оно есть, так оно есть. Ты можешь поговорить. Но не должно быть всплеска взрывной волны с ударами по стенам и хлопаньем двери. Можно спокойно узнать причину. Правильно — неправильно, честно — нечестно, не знаю. Решают тренеры, а ты выходишь и делаешь. Если брать СКА, я играл значительно больше, чем в НХЛ. Я получал удовольствие, старался помогать команде, набирал
Даже если тренируешься в зале и на льду в одиночку, когда выходишь на игру — совсем другое дело. Здесь у тебя пять человек, и ты должен не просто бегать, а играть и завести шайбу в чужие ворота, и это нелегко.
— В последние сезоны вас могли поставить или убрать, потому что в НХЛ принято, что если игрок за
— Да, спрос маленький. Чем меньше очков, тем меньше игрового времени, игр, и меньше шансов закрепиться.
— К вам изначально другие требования — первый номер драфта.
— Первый сезон был нормальный. Следующий во второй игре я уже не выходил. Стараюсь ни о чем не жалеть. Но есть пара моментов, которые я хотел бы изменить. Они связанны с главным тренером. Потом уже тяжело было выбраться. Это сейчас легко рассуждать со стороны.
— Вы хотели уйти в другой клуб?
— Не то, чтобы уйти. Хотя бы поставить вопрос об этом. Но на тот момент мы выбрали другой путь. Я был очень молод тогда.
— Вам правда жаль, что вас выбрали под первым номером? Это давило на вас?
— Конечно, давление было. И до, и после драфта.
— Если бы вы попали в другой клуб — например, «Коламбус» — все сложилось бы иначе?
— Возможно. Но непонятно — лучше или хуже. Бывали разные моменты: те же травмы. На тот момент я не осознавал, что происходило. Слишком был молодым. Я не знал языка. Мне говорили, что сказать в интервью, все диктовали. Сейчас я понимаю, что это бред. Мне это навязывали. А драфт на самом деле — событие грандиозное. Только сейчас я понимаю, насколько это ответственное мероприятие.
— Вас часто узнавали, пока играли в НХЛ?
— Бывало. Фанаты, болельщики, прохожие — за океаном все любят хоккей. Люди относятся настолько тепло и хорошо, что бы ни происходило. Взять тот же «Сент-Луис»: да я практически не играл, не набирал очков — все равно узнавали, брали автографы. В прошлом году две девчонки из «Эдмонтона» прилетели в Питер на две игры. Я сделал им билеты. Какой путь они проделали! Я говорю: «вот вам делать нечего». Подарил им свои майки. Очень приятно.