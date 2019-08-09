«Он занимался самоистязанием». Истории о Сидни Кросби — самой скромной и воспитанной суперзвезде НХЛ

Источник: AP 2019

Наверное, пора уже забыть о таком прозвище, как «Малыш Сид». В конце концов, на этой неделе Сидни Кросби исполнилось 32 года.

Но Кросби всегда выделяло то, что даже в 18 лет он вел себя уже как взрослый человек. С первых дней пребывания в «Питтсбурге» он зарекомендовал себя как настоящий профессионал.

Я пристально слежу за его карьерой на протяжении многих лет. Мне доводилось видеть его на площадке и в подтрибунном помещении. На официальной встрече и в неформальной обстановке.

И тот воспитанный и сдержанный джентльмен, которого вы видите на экранах телевизоров, не является маской или прикрытием. Кросби действительно такой в обычной жизни.

Какой вопрос я часто слышу? «Каков он настоящий?» Надеюсь, эти истории помогут вам понять это. Я хочу привести десять примеров, свидетелем которых становился сам лично. Какие-то из них очень важны для его карьеры, какие-то — самые обычные моменты. Но именно они помогут понять, что из себя представляет капитан «Питтсбурга».

22 марта 2010 года

«Питтсбург» только что проиграл «Детройту» со счетом 1:3 на «Джо Луис Арене». Это была очень важная игра, потому что команды встречались два предыдущих года в финалах Кубка Стэнли. И складывалось ощущение, что третье свидание не за горами, чего, конечно же, не случилось. А за месяц до этой игры, если говорить об исторических моментах, Кросби забил «золотой» гол в финале Олимпиады в Ванкувере.

Группа журналистов собралась перед раздевалкой гостей в тот вечер в Детройте. А за нашими спинами возвышался ни кто иной, как Горди Хоу, который держал в руках фотографию. Как оказалась, на этом снимке был изображен момент, как Кросби празднует решающий гол в ворота США. Хоу направился прямо к Сиду. Они пожали руки, и Горди сказал: «Мне нужен твой автограф». Кросби как-то смутился и ответил: «Вы же — Горди Хоу. Вам не нужен мой автограф».

Хоу настаивал: «А вот и нужен, черт возьми». Сложно увидеть чем-то искренне пораженного Кросби, но в тот момент он выглядел именно так. Он всегда восхищался Хоу и безмерно его уважал. После того, как Сидни поставил свою роспись, они снова пожали руки.

Затем Кросби обратился к нам: «Когда он жмет твою руку, то кажется, что он ее сломает. Боже, он до сих пор силен».

11 января 2012 года

Кросби восстанавливался после сотрясения. И я написал про это статью. Не лучшую, стоит признать. В ней я предлагал, что Кросби должен сообщить генеральному менеджеру «Пингвинз» Рэю Шеро о том, сможет ли он вернуться на лед в этом сезоне, чтобы тот мог предпринять какие-то шаги перед дедлайном в случае негативного развития событий.

Кросби, мягко говоря, не понравились эти слова. И я не могу винить его в этом. Представитель клуба объявил мне, что в перерыве встречи в Вашингтоне Сидни хотел бы со мной пообщаться. А «Пингвинз» как раз были на пути к тому, чтобы проиграть шестой матч подряд, уступая «Кэпиталз» (0:1).

Мы с Кросби проговорили почти весь второй период. Он был недоволен, но сложно заставить его рассердиться. Просто по своей натуре он очень дружелюбный человек. Но по нему было видно, как он расстроен. А затем он сказал слова, которые я никогда не забуду: «Я сам не знаю, как буду чувствовать себя на следующий и день».

По ходу того разговора я понял не только то, что у него очень сложная травма, сроки восстановления после которой невозможно точно спрогнозировать, но и то, как он предан болельщикам «Питтсбурга».

«Больше всего я не хочу, чтобы они думали, что мне все равно или что я не хочу выходить на лед», — завершил нашу беседу Сидни.

2 марта 2012 года

Игроки «Питтсбурга» только что завершили тренировку в Денвере, а на следующий день им предстояла игра против «Колорадо». Кросби вернулся на лед после сотрясения, но успел провести только восемь матчей, после чего его состояние ухудшилось.

Но в то время он уже снова приступил к тренировкам с командой и должен был быть в строю через пару недель. Было очевидно, что весь этот период дался ему очень непросто. Нас пугали, что он больше никогда не сможет играть. Что на протяжении всей жизни его могут сопровождать головные боли. Ужасная перспектива.

Но в марте Сид уже не чувствовал никаких отрицательных симптомов. И начинал заводиться. В условиях высокогорья Денвера Кросби решил проверить себя. Все видели, что на тренировке, не преувеличиваю, равных ему не было. А это были весьма продолжительные и утомительные занятия. Но Кросби только разогревался.

Когда все его партнеры ушли со льда в раздевалку раздавать интервью, приводить себя в порядок или просто отдыхать, Кросби остался на льду и начал, в прямом смысле слова, гонять сам себя.

Казалось, что он занимается самоистязанием. Даже тем, кто просто смотрел на это действо с трибун, стало как-то не по себе от увиденных нагрузок.

Когда, к счастью, это все закончилось, Кросби опустился на одно колено и устремил свой взгляд в пустоту, надолго задумавшись о чем-то. Думаю, именно в этот момент он осознал, что действительно готов снова играть.

22 апреля 2012 года

«Питтсбург» только что был выбит в первом раунде плей-офф «Филадельфией». «Пингвины» считались фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли, но были раздавлены самым принципиальным соперником.

Нельзя сказать, что Кросби провел слабую серию. Он только недавно окончательно восстановился после сотрясения, но смог набрать 8 (3+5) очков в шести матчах. Но в той серии Клод Жиру его переиграл, и «Питтсбург» очень тяжело переживал поражение, которое можно считать одним из самых больших пятен в истории клуба в эру Кросби.

Как вы понимаете, после окончания шестого матча раздевалка «Пингвинз» представляла не самое приятное место. Последними из нее вышли Кросби и Джордан Стаал. Стаал знал, что предстоящим летом его обменяют и что его время в «Питтсбурге» подошло к концу. Он сидел рядом с Кросби, но два спортсмена почти не обмолвились и словом.

В этот момент Кросби хорошо слышал, как веселятся игроки «Флайерз» в соседней раздевалке. Было все понятно по выражению его лица. Он никогда не скрывал, как относится к «Летчикам». То поражение стало важной вехой в его карьере. А выражение на его лице говорило о том, что он большеникогда не собирается проигрывать им серию плей-офф. Он мог легко уйти из раздевалки, но вместо этого долго там сидел, впитывая всю информацию. Слушая радостные крики и возгласы соперников. И это подпитывало его изнутри и только утверждало в решимости не позволить подобному повториться.

С тех пор Сидни лишь раз встречался с «Филадельфией» в плей-офф. В 2018 году «Пингвины» выиграли в шести матчах, в Кросби набрал 13 очков.

20 ноября 2012 года

Истинная сущность Кросби проявилась во время локаута. Ему было 25 лет, самый расцвет спортсмена. Он прекрасно чувствовал себя после того, как пропустил 101 матч (не считая плей-офф) за предыдущие два года. Он просто хотел играть. И не мог.

В то время Кросби и еще с десяток партнеров по команде тренировались в Питтсбурге. В тот день, о котором рассказываю я, Кросби задержался на катке на лишние полчаса. На льду остались десятки шайб, двое ворот и лучший хоккеист в мире. Он провел так минут 30. Когда его индивидуальная тренировка закончилась, Сидни сначала оттащил ворота в подсобное помещение. Затем собрал все шайбы в центральном круге и начал спокойно собирать их в мешок. Такой ритуал он проделывал день за днем. Было даже как-то грустно наблюдать за тем, как ежедневно Кросби убирал ворота со льда. Но одновременно это и впечатляло. Кросби никогда не был какой-то примадонной. Просто он решил, что ему нужно тренироваться дополнительные полчаса каждый день. А для этого нужно было немного поработать.

10 декабря 2012 года

Представителям команды не было разрешено посещать тренировочный центр во время локаута. Тренироваться могли только игроки. Так что никаких сотрудников PR-служб не наблюдалось. Тогда Кросби решил взять это дело в свои руки. Правда.

10 декабря он позвонил мне. Это был понедельник.

И вот, что он сказал: «Эй, Джош, я знаю, что сообщал прессе, что завтра мы будем тренироваться. Но планы изменились и тренировка отменяется. Мне очень жаль. И я буду очень неловко себя чувствовать, если завтра кто-то приедет, ожидая возможности поговорить. Если у тебя есть возможность, пожалуйста, сообщи всем, что встреча отменяется. Буду очень признателен».

25 марта 2013 года

«Питтсбург» планировал совершить крупную сделку в дедлайн: взять Джерома Игинлу. После тренировки представители команды хотели устроить небольшую импровизированную пресс-конференцию и подключить к этому Кросби. Мы не знали, о чем пойдет речь, но подозревали, что вопрос по Игинле обязательно будет поднят.

Рэй Шеро бегал по раздевалке в недоумении. Как и некоторые тренеры. Главный тренер Дэн Байлсма искал взглядом Кросби и, наконец, спросил: «Кто-нибудь знает, куда подевался Сид?».

Никто не знал.

Кросби практически всегда был доступен для общения с прессой после занятий, но в этот раз его никто не мог обнаружить.

Что в этом страшного, в конце концов? Может, какая-то проблема с экипировкой? Может, он неважно себя чувствует? Может, он чем-то занят? Разное бывает.

Но, заглянув за угол, я узнал ответы на все вопросы. Кросби сидел на коленях, даже не успев снять коньки, разговаривая с мальчиком, который прикован к инвалидной коляске. Они общались минут 30. Это привычная ситуация. Кросби всегда готов не только приветствовать фанатов, но и выслушать их, провести с ними какое-то время. Я часто такое видел, но от этого невозможно устать или перестать это ценить. Он делает это не на показ. Это искреннее проявление внимание и доброты. И никакой приезд Джерома Игинлы не может быть важнее этого.

11 января 2014 года

«Питтсбург» только что выиграл в Калгари. На улице было холодно. Чертовски холодно. Да еще этот противный ветер… В конце концов, зимы в Альберте далеко не всегда мягкие.

На арене в Калгари автобус подается на нижний этаж. И ведет к нему крутой спуск. На вершине этого холмика разместились юные болельщики «Флэймз», которые хотели поприветствовать лидера «Питстбурга» и даже соорудили специальный плакат, на котором желали ему удачи на Олимпиаде в Сочи.

По одному игроки «Питтсбурга» садились в автобус. Но, увидев плакат, Кросби резко развернулся и помчался вверх по холму в направлении юных фанатов. Жаль, что у меня нет возможности продемонстрировать фото- или видеодоказательства. Видели бы вы выражение их лиц. Я тысячи раз видел, как Сидни раздает автографы, но тот момент особенно отложился в моей памяти. Большинство людей, которые встречают Кросби, имеют лишь один шанс в жизни пообщаться с ним. И он знает это. Но Сидни слишком скромен, чтобы говорить на такие темы. Зато он прекрасно отдает себе отчет в том, что он значит для некоторых людей. И он всегда старается, чтобы эта встреча осталась приятным воспоминанием.

6 марта 2014 года

«Питтсбург» взял в дедлайн Ли Стемпняка и Марселя Гоча. На следующий день команде предстояла утренняя раскатка в Сан-Хосе. Как и у многих спортсменов, у Кросби есть свои приметы. К примеру, он старается уходить с тренировок в одно и тоже время.

Команда выходила на лед в 11.30. Через полчаса она возвращалась в раздевалку, а в 12.30 уже была в отеле. Но без Кросби. Время уже приближалось к часу дня, а он все еще барражировал в районе раздевалки. Наконец, я не выдержал и поинтересовался, что происходит.

«Считаю, что нужно поприветствовать новых ребят», — объяснил он.

Еще через пару десятков минут, пока многие другие игроки «Пингвинз» уже мирно отдыхали в своих номерах, Кросби жал руки вновь прибывшим партнерам.

Забавно. Возможно, та игра против «Шаркс» была худшей в карьере Сида. Команда проиграла со счетом 3:5, а он заработал кошмарные «минус 5». Наверное, приметы действительно действуют? Но при этом нельзя забывать, что ты должен быть оставаться капитаном. Да, тот день выдался ярким на события.

15 июля 2016 года

Кубок Стэнли прибыл в Коул-Харбор, провинция Новая Шотландия. В родном городе Кросби устроили целый парад, чтобы отпраздновать этот триумф. Сидни ехал в машине и демонстрировал заветный трофей. Он выступил с речью перед многотысячной толпой. Это был очень приятный вечер. Собрались-то по такому поводу…

После произнесения торжественной речи Кросби дал несколько интервью и перебросился несколькими фразами со знакомыми. Затем он должен был сесть в машину и вернуться в дом родителей, где планировалось продолжить торжества. Но спустя час все начали волноваться. Даже Трой и Трина не знали, куда он подевался.