Овечкин напугал Америку возможным завершением карьеры. Ови уходит от прямых ответов о своем будущем
Хоккей останется без Александра Великого уже через два года?
Хоккей останется без Александра Великого уже через два года?
Невозможно представить, чтобы к 33-летнему хоккеисту, не испытывающему серьезных проблем со здоровьем и несколько месяцев назад выигравшему восьмой в своей карьере «Морис Ришар Трофи», могут возникнуть вопросы относительно окончания карьеры. У Александра Овечкина никто и не спрашивал про уход из хоккея. 1 августа на
У меня еще два года по контракту. В следующем году, возможно, будет локаут, так что посмотрим, где я буду играть. Все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным. Хочется нормально закончить, воспитать детей и жить нормальной жизнью.
Долетев до Северной Америки, слова Овечкина не то чтобы исказились, но приобрели более конкретный смысл. Заокеанские болельщики разглядели в ответе хоккеиста намек на то, что он может закончить свой хоккейный путь уже через два сезона. Для многих это, вполне логично, стало шоком. Неудивительно, что главной темой телефонного интервью Александра Великого официальному сайту НХЛ, которое состоялось сразу после поездки россиянина в Китай в качестве амбассадора лиги, стало его будущее. Удивительно, но Ови ушел от прямого ответа на вопрос журналиста Тома Гулитти.
Мы поговорим об этом через два года. Я должен быть здоровым. Я должен быть в хорошей форме. Я попытаюсь, чтобы так и было, но никто не знает, что произойдет в будущем.
Еще удивительнее, что многие североамериканские СМИ приняли новые слова Овечкина за опровержение слухов о возможном уходе на пенсию.
Sport24 разбирается, насколько справедливы опасения фанатов Ови и что на самом деле случится с Александром через два года.
Главной своей цели, за которой пришлось гнаться 13 лет, Овечкин добился прошлым летом — на Кубке Стэнли теперь появится его фамилия. Рассуждения о том, что теперь форварду захочется во второй, третий, четвертый раз выиграть этот трофей, конечно, прекрасны, но можно практически наверняка утверждать: еще больше Ови хочет золота Олимпийских игр.
Накануне Олимпиады в Пхенчхане капитан «Вашингтона» стал участником истории, к которой в России не смогли отнестись однозначно. Овечкин пообещал приехать на Игры, даже если НХЛ не отпустит туда своих хоккеистов, но в итоге обещание не сдержал. Одни говорили, что игрок сделал максимум возможного, пытаясь такими заявлениями заставить лигу изменить свое решение. Другие были категоричны — Александр российских болельщиков обманул.
С Олимпиадой-2022 в Китае все должно быть проще: НХЛ, скорее всего, поедет на Игры, что подтверждает и состоявшийся визит в Поднебесную самого Овечкина, а значит, на этот раз ему не нужно будет выдвигать никаких ультиматумов. На главном турнире четырехлетия он сыграет вне зависимости от того, решит ли подписать новый контракт с «Вашингтоном» или, например, вернется в Россию.
Зачем Овечкину олимпийское золото?
Если говорить о том, к чему будет стремиться Овечкин в ближайшие два года своего контракта с «Вашингтоном», здесь первым делом приходит на ум «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Чтобы побить его Александру, нужно забросить еще 237 шайб. С одной стороны — это очень много, с другой — при сезонной норме в 50 голов, которая для Овечкина является делом обычным, недостижимой такая цель не выглядит. Есть мнение, что во многом от того, насколько приблизится Овечкин к рекорду великого канадца за ближайшие два сезона, и будет зависеть его решение о месте дальнейшего продолжения карьеры.
«Когда мы подписывали новый контракт на 13 лет и за столом собралась вся наша семья — я, мой муж, Саша, его брат Миша, — мы сказали мистеру Леонсису: «Теперь пять раз выиграем Кубок Стэнли. Один раз уже получилось, осталось еще четыре». Мама Александра Овечкина очень четко объяснила, чего будут хотеть владелец и болельщики «Кэпиталз» в ближайшие годы.
Спустя 44 года с момента основания хоккейной франшизы в столице США
С еще одной мечтой «Кэпиталз» все тоже предельно ясно. «Вашингтон» — это Овечкин, Овечкин — это «Вашингтон»: к двум этим эффективным формулам все привыкли настолько, что клубу из столицы США точно не хотелось бы ничего менять. Тед Леонсис и Брайан Маклеллан сделают все возможное, чтобы Ови поставил подпись под своим третьим контрактом с «Вашингтоном». Хватит ли их дара убеждения и возможностей, чтобы Александр Великий сделал это?
Все очевидно. На протяжении долгого времени Александр Овечкин — это главная русская звезда в НХЛ. В Северной Америке он играет с 2005-го, лишь на год вернувшись на родину и с ходу выиграв Кубок Гагарина. Нашим же болельщикам точно хочется видеть в деле одного из лучших хоккеистов в истории страны на постоянной основе. И не по телевизору, в не самое удобное для большинства российских регионов время, а вживую.
Многие мечтают, чтобы Ови вернулся в Россию уже после окончания своего нынешнего соглашения. Форварду к тому моменту будет 35 лет, и он точно будет готов позажигать в КХЛ на протяжении нескольких сезонов. В каком клубе может оказаться Овечкин? Главный вариант для всех очевиден: родное для игрока «Динамо», хотя в борьбу за хоккеиста всея Руси точно вступят и