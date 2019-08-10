Овечкин напугал Америку возможным завершением карьеры. Ови уходит от прямых ответов о своем будущем

Источник: AP 2019

Невозможно представить, чтобы к 33-летнему хоккеисту, не испытывающему серьезных проблем со здоровьем и несколько месяцев назад выигравшему восьмой в своей карьере «Морис Ришар Трофи», могут возникнуть вопросы относительно окончания карьеры. У Александра Овечкина никто и не спрашивал про уход из хоккея. 1 августа на пресс-конференции, посвященной Кубку Александра Овечкина, российские журналисты поинтересовалась у капитана «Вашингтона» его планами после окончания действующего контракта с «Кэпиталз» (он истекает в 2021 году). Ответ главной русской звезды НХЛ всех удивил — Ови сам заговорил об окончании карьеры.

У меня еще два года по контракту. В следующем году, возможно, будет локаут, так что посмотрим, где я буду играть. Все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным. Хочется нормально закончить, воспитать детей и жить нормальной жизнью. Александр Овечкин российский хоккеист «Вашингтона»

Долетев до Северной Америки, слова Овечкина не то чтобы исказились, но приобрели более конкретный смысл. Заокеанские болельщики разглядели в ответе хоккеиста намек на то, что он может закончить свой хоккейный путь уже через два сезона. Для многих это, вполне логично, стало шоком. Неудивительно, что главной темой телефонного интервью Александра Великого официальному сайту НХЛ, которое состоялось сразу после поездки россиянина в Китай в качестве амбассадора лиги, стало его будущее. Удивительно, но Ови ушел от прямого ответа на вопрос журналиста Тома Гулитти.

Мы поговорим об этом через два года. Я должен быть здоровым. Я должен быть в хорошей форме. Я попытаюсь, чтобы так и было, но никто не знает, что произойдет в будущем. Александр Овечкин российский хоккеист «Вашингтона»

Еще удивительнее, что многие североамериканские СМИ приняли новые слова Овечкина за опровержение слухов о возможном уходе на пенсию.

Sport24 разбирается, насколько справедливы опасения фанатов Ови и что на самом деле случится с Александром через два года.

О чем мечтает Овечкин?

Главной своей цели, за которой пришлось гнаться 13 лет, Овечкин добился прошлым летом — на Кубке Стэнли теперь появится его фамилия. Рассуждения о том, что теперь форварду захочется во второй, третий, четвертый раз выиграть этот трофей, конечно, прекрасны, но можно практически наверняка утверждать: еще больше Ови хочет золота Олимпийских игр.

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Накануне Олимпиады в Пхенчхане капитан «Вашингтона» стал участником истории, к которой в России не смогли отнестись однозначно. Овечкин пообещал приехать на Игры, даже если НХЛ не отпустит туда своих хоккеистов, но в итоге обещание не сдержал. Одни говорили, что игрок сделал максимум возможного, пытаясь такими заявлениями заставить лигу изменить свое решение. Другие были категоричны — Александр российских болельщиков обманул.

С Олимпиадой-2022 в Китае все должно быть проще: НХЛ, скорее всего, поедет на Игры, что подтверждает и состоявшийся визит в Поднебесную самого Овечкина, а значит, на этот раз ему не нужно будет выдвигать никаких ультиматумов. На главном турнире четырехлетия он сыграет вне зависимости от того, решит ли подписать новый контракт с «Вашингтоном» или, например, вернется в Россию.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bj2fsvfgnfQ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от HOCKEY NHL/KHL (@hockey777c)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-10T16:51:01+00:00">10 Июн 2018 в 9:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зачем Овечкину олимпийское золото? Во-первых, это единственный из больших турниров, который ему до сих по не покорился (Кубок мира — не в счет, слишком уж нерегулярно он проводится). Во-вторых, победа на Олимпиаде позволит Александру войти в «Тройной золотой клуб», в котором числятся хоккеисты, выигрывавшие чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Для максимально амбициозного форварда членство в этом элитном клубе точно значит многое.

Если говорить о том, к чему будет стремиться Овечкин в ближайшие два года своего контракта с «Вашингтоном», здесь первым делом приходит на ум «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Чтобы побить его Александру, нужно забросить еще 237 шайб. С одной стороны — это очень много, с другой — при сезонной норме в 50 голов, которая для Овечкина является делом обычным, недостижимой такая цель не выглядит. Есть мнение, что во многом от того, насколько приблизится Овечкин к рекорду великого канадца за ближайшие два сезона, и будет зависеть его решение о месте дальнейшего продолжения карьеры.

О чем мечтает «Вашингтон»?

«Когда мы подписывали новый контракт на 13 лет и за столом собралась вся наша семья — я, мой муж, Саша, его брат Миша, — мы сказали мистеру Леонсису: «Теперь пять раз выиграем Кубок Стэнли. Один раз уже получилось, осталось еще четыре». Мама Александра Овечкина очень четко объяснила, чего будут хотеть владелец и болельщики «Кэпиталз» в ближайшие годы.

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Александр Овечкин привез Кубок Стэнли домой

Спустя 44 года с момента основания хоккейной франшизы в столице США наконец-то убедились: завоевание Кубка Стэнли не является чем-то нереальным. Теперь в городе будут мечтать пережить кубковое безумие сезона-2017/2018 еще и еще раз. Насколько это реально такое развитие событий? Конкурентов у «Вашингтона» очень много. Фантастическим выглядит потенциал «Тампы», продолжают верить в Майка Бэбкока и грезить серебряной чашкой в «Торонто», попробует исправить ошибки последнего финала «Бостон». Список претендентов на главный трофей НХЛ в ближайшем сезоне можно продолжать. Если «столичные» еще раз возьмут серебряную чашу в ближайшее время, слоган главной серии плей-офф-2018 «Добро пожаловать в невозможное» стоит разместить на их эмблеме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjvqxRShH3w/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjvqxRShH3w/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjvqxRShH3w/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Washington Capitals (@capitals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-08T01:13:04+00:00">7 Июн 2018 в 6:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С еще одной мечтой «Кэпиталз» все тоже предельно ясно. «Вашингтон» — это Овечкин, Овечкин — это «Вашингтон»: к двум этим эффективным формулам все привыкли настолько, что клубу из столицы США точно не хотелось бы ничего менять. Тед Леонсис и Брайан Маклеллан сделают все возможное, чтобы Ови поставил подпись под своим третьим контрактом с «Вашингтоном». Хватит ли их дара убеждения и возможностей, чтобы Александр Великий сделал это?

О чем мечтает Россия?

Все очевидно. На протяжении долгого времени Александр Овечкин — это главная русская звезда в НХЛ. В Северной Америке он играет с 2005-го, лишь на год вернувшись на родину и с ходу выиграв Кубок Гагарина. Нашим же болельщикам точно хочется видеть в деле одного из лучших хоккеистов в истории страны на постоянной основе. И не по телевизору, в не самое удобное для большинства российских регионов время, а вживую.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/vu9yUhhonN/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/vu9yUhhonN/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/vu9yUhhonN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-11-23T07:27:30+00:00">22 Ноя 2014 в 11:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.