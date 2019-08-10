«Овечкин — спортивный бог, ему стоит остаться в НХЛ». Что говорят эксперты о будущем русской звезды

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Через два года закончится 13-летний контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». На днях главный русских НХЛовец напустил тени на свое будущее, впервые заговорив о завершении карьеры. Sport24 поговорил с хоккейными экспертами, чтобы узнать их мнение о том, что ждет Александра Великого в ближайших сезонах — вернется ли он в Россию во время локаута, который вероятно случится в 2020 году, и какое решение примет летом 2021-го?

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Даниил Марков, экс-игрок клубов НХЛ, чемпион мира:

«Меня в этой жизни ничего не удивит! Он все правильно сказал, никто не может решить за человека его будущее. После контракта будет смотреть по здоровью, поэтому я думаю, что это осмысленное и правильное изложение ситуации. Я, конечно, хочу, чтобы он поиграл в НХЛ подольше, пусть играет, пока есть силы и радует болельщиков! Что касается рекорда Гретцки, то не думаю, что это стоит на первом месте для Александра. Однако это соперничество, это же Гретцки! Хорошо бы попробовать догнать и обогнать, но в нашей жизни ничего нельзя загадывать».

Юрий Новиков, заслуженный тренер России:

«Для меня Овечкин — это космос! Любая спортивная деятельность когда-то заканчивается. Он — мировое явление и в спорте, и в социальном обществе, это факт! Спортсмен, который представляет нашу планету, он можно сказать спортивный бог.

При Советском Союзе говорили, что спорт — это посол мира, все так и есть. Кому как не Овечкину развивать в будущем различные спортивные проекты, он сможет сыграть свою роль в дружбе народов.

Жизнь — непростая вещь, такие люди, как Овечкин, могут вести нашу планету в светлое будущее. Это кажется полусказкой, но это действительно так. На днях Овечкин ездил в Китай, за всем этим идут маленькие дорожки к миру и доброте, он же не на танке туда поехал, а с клюшкой и личным жизненным опытом. Он всего добился чистыми руками, своим честным трудом, поэтому для меня такие люди очень уважаемы. Хотел бы я увидеть его на закате карьеры в КХЛ? Я бы не сказал, для спортсмена время — понятие физическое. Ягр очень долго выступал в НХЛ, это пример, он очень любит хоккей и свою родину. Так что здесь много вопросов, которые даже важнее спортивных. Не могу не высказать свое возмущение «Вашингтону» по поводу увольнения великого тренера Бари Троца. Бизнесмены не понимают, что есть важные узелки, которые нельзя развязывать. Это было ошибкой. Но мне бы хотелось, чтобы Овечкин поиграл в НХЛ. Момент с рекордом Гретцки философский, основная задача для Овечкина — это командный результат, это важнее личных рекордов".

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Вячеслав Быков, экс-главный тренер сборной России:

«Думаю, в случае локаута Александр найдет себе место, где будет играть. Мне кажется, он снова вернется в “Динамо”, это его родной клуб, родная страна. Мое ощущение, Овечкин вернется в Россию, закончит свое выступление в хоккее здесь, потому что он полон сил, здоровья. Александр может порадовать наших болельщиков. В таком возрасте нужно поддерживать форму, если ты делаешь перерыв, то потом намного сложнее набирать форму. На мой взгляд, Овечкину стоит продолжить карьеру на родине, порадовать болельщиков, он так уже делал, опыт есть. Для Александра будет интересно посмотреть, на каком уровне КХЛ, он передаст свой опыт молодым, а также добавит импульса и популярности нашей лиги. Все ребята, которые играют в НХЛ, на период локаута, мне кажется, приедут в КХЛ».

Федор Канарейкин, бывший главный тренер клубов КХЛ:

«Он видит свою карьеру, знает свое здоровье, можем только пожелать, чтобы он как можно дольше радовал своей игрой и результативностью.

А так, Овечкин — воспитанник «Динамо», там его с удовольствием примут в свои ряды, если он захочет вернуться в КХЛ. Он столько времени провел на высочайшем уровне в НХЛ, это феноменальная карьера, Саша будет решать, где ему лучше завершить ее.