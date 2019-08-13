Чешский вратарь Ванечек пожаловался на удары Овечкина: Бросил мне в голову — я потом кусать не мог

«Когда я только переехал в Америку, то даже не знал, чего хочу добиться. Я думал, что пройдет год-два и мне дадут возможность проявить себя в основе. Сейчас я уже здесь четвертый год, но теперь знаю, как все устроено. Просто люди ждут, когда ты достигнешь нужного уровня. Если кто-то получит травму, то вратаря вызывают в основной состав. В фарм-клубе мы конкурировали с Ильей Самсоновым. У нас отличные отношения, мы все время болтали. Илья пригласил меня на свадьбу, но я не смог приехать. Он не говорит по-английски, я пытался ему помочь. Мы говорим на смеси чешского и русского. Теперь я знаю несколько плохих слов по-русски. Мы пытались помочь друг другу. Каждый из нас хотел победить и проявить себя как можно лучше. Но борьбы как таковой не было. Мы всегда хотели держаться вместе. Овечкин? Я помню, как однажды он сказал мне на тренировке, что хочет испытать меня. “Ладно”, — отвечаю. Он бросил три-четыре шайбы прямо мне в голову. У меня потом весь день челюсть болела, кусать и жевать не мог», — цитирует Ванечека Hokej.cz.