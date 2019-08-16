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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НХЛ оценили поездку Овечкина в Китай

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли остался доволен поездкой российского капитана клуба «Вашингтон» Александра Овечкина в Китай в качестве посла лиги.

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Овечкин в августе посетил Китай как посол лиги, став первым действующим игроком НХЛ, который отправился в Поднебесную в этом качестве. Россиянин провел в Китае неделю. Он принял участие в мастер-классах для молодых игроков и встречах по развитию бизнеса.

«Он (Овечкин) олицетворяет хоккей и умеет находить общий язык с любым человеком. Алекс — фантастический игрок на льду и очень интересный человек в жизни. У нас вчера был брифинг, где мы говорили, как замечательно прошла его поездка, насколько он был открыт. Нам рассказали, где он побывал. Алекс сделал все, о чем его просили, и ему самому это понравилось. Он потрясающий посол лиги и хоккея НХЛ», — сказал Дэйли, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

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«Нам надо постепенно идти вперед. Не думаю, что в следующем году мы будем играть матчи регулярного чемпионата в Китае, но собираемся и дальше отправлять туда команды, чтобы они проводили там предсезонные матчи, а также стратегически работать над популяризацией хоккея в стране. Я считаю, что именно развитие этого вида спорта на данный момент имеет приоритетное значение. Речь идет не столько о Национальной хоккейной лиге, сколько об игре как таковой, росте ее популярности», — отметил Дэйли.

Функционер также заявил, что лига еще далека от принятия решения об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Пекине. В 2018 году лига не делала паузу в регулярном чемпионате ради Олимпиады в Южной Корее.

«Нет сомнений в том, что Олимпийские игры являются крайне важным элементом для развития хоккея в Китае и привлечения внимания как можно большего количества жителей страны к этому виду спорта. Я не готов сейчас рассуждать о том, сложнее ли нам будет принять решение по этому вопросу. Участие в любой Олимпиаде каждый раз рассматривается лигой отдельно», — заявил Дэйли.

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