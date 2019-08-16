«Неважно, было ли мне больно». Русский форвард пережил тяжелую травму и возвращается в НХЛ

Год назад под вторым номером на драфте «Каролиной» был выбран Андрей Свечников. Российский вундеркинд в октябре дебютировал в НХЛ и сразу стал важной частью «Харрикейнз». В плей-офф «ураганы» дошли до финала Западной конференции, а Свечников запомнился дракой с Александром Овечкиным в первом раунде. Их противостояние стало чуть ли не самым ярким событием сезона для русских болельщиков. Успехи Андрея затмили достижения его брата. Евгений старше Андрея на три с половиной года. На драфте-2015 его также забрали в первом раунде под 19-м номером. В НХЛ Евгений дебютировал еще в апреле 2017-го за «Детройт» и в том же году выиграл Кубок Колдера (победа в плей-офф АХЛ). Однако на следующий сезон воспитанник «Ак Барса» не смог закрепиться в основе «Ред Уингз», большую часть времени провел в фарм-клубе. В «Детройте» любят мариновать своих проспектов в фарм-клубе несколько лет. Предсезонка-2018 прошла для форварда блестяще, но перед самым стартом сезона Евгений порвал «кресты» и в октябре перенес операцию на правом колене, чемпионат он пропустил целиком. В сезоне 2018/19 двух русских братьев в лучшей лиге мира фанаты так и не увидели.
И вот, Свечников-старший наконец-то вышел на лед. Сейчас Евгений занимается в тренировочном лагере в Плимуте, живет в комнате с партнером по «Детройту» Диланом Ларкином и считает дни до старта сезона. Также 22-летний форвард успел поработать в США с тренером по развитию игроков «Красных крыльев» Брэндоном Ноурато.
— Это было очень круто! Мы проделали огромную работу, лето получилось очень веселым и продуктивным. Я не могу дождаться старта сезона. Вы даже представить не можете, как я соскучился по хоккею, — рассказал Свечников изданию The Athletic.
Для Евгения, который не играл весь сезон, лето получилось необычным. Ему нужно было найти баланс между тренировками на льду и в зале и восстановлением после травмы, которое контролировали специалисты «Детройта». Сейчас Свечников готовится принять участие в турнире новичков, который стартует 13 сентября в Траверс-Сити (штат Мичиган).
— Процесс восстановления все еще идет. Я уже катаюсь на коньках, но еще далеко от оптимальных своих кондиций. Чувствую себя комфортно, просто сильно устаю под конец тренировки. Но ничего, все наладится. Неважно, что было в прошлом году, было ли мне больно или нет. Сейчас все мои мысли заняты предстоящим турниром, я хочу занять место в команде и показать все, что могу. Я готов играть, — признается хоккеист (The Athletic).
С новым генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом у Евгения был недолгий разговор, босс только интересовался его здоровьем. На днях «Детройт» выменял у «Тампы» силового форварда Адама Эрне, и новичок может осложнить жизнь проспектам, которые только пытаются закрепиться в НХЛ. Правда, еще в июле Айзерман говорил, что никому в команде не будут ужимать игровое время.
В системе клуба много молодых форвардов с небольшой зарплатой, среди них и россиянин. На данный момент в составе «Ред Уингз» 13 форвардов. У Свечникова среди нападающих — самый скромный контракт на 863 тыс. в год. Для 22-летнего игрока многое станет понятно в сентябре — от того, как он проявит себя в тренировочном лагере, будет зависеть его будущее в «Детройте», но конкуренция за место в третьей-четвертой тройке будет серьезной. Его контракт новичка истекает по окончании прошедшего сезона, и если его вновь ждет неудача в НХЛ, то, возможно, хоккеисту стоит задуматься о возвращении домой. Однако, кажется, что Свечников-старший созрел для НХЛ и готов играть в одной лиге с младшим братом.