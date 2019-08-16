В женской НХЛ впервые в истории появилась хоккеистка из Казахстана

О переходе 26-летней Картанбаевой объявил американский клуб «Метрополитен Риветерс», представляющий город Монмут Джанкшен из штата Нью-Джерси.

«Моя мечта сбылась. Я благодарна жизни за те возможности, которые открылись передо мной. Пришло время соревноваться в NWHL среди многих топ-игроков со всего мира», — сказала Картанбаева в интервью официальному сайту NWHL.

«Мы очень горды приветствовать Булбул в “Риветерсе”, — говорит генеральный менеджер клуба Кейт Витман Эннис. — Ее мастерство, преданность игре и невероятный энтузиазм сделают ценным игроком для нашей команды и любимицей фанатов».

В прошлом сезоне Картанбаева набрала 29 (8+21) очков в 21 матче за канадский клуб «Калгари Койотс» из лиги Южной Альберты. На родине она играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинский «Айсулу». За сборную Казахстана форвард выступает с 2011 года и участвовала в пяти чемпионатах мира.