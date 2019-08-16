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16 августа, источник: Vesti.kz

В женской НХЛ впервые в истории появилась хоккеистка из Казахстана

Форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева стала первой в истории представительницей страны в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL), передает корреспондент Vesti.kz.

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О переходе 26-летней Картанбаевой объявил американский клуб «Метрополитен Риветерс», представляющий город Монмут Джанкшен из штата Нью-Джерси.

«Моя мечта сбылась. Я благодарна жизни за те возможности, которые открылись передо мной. Пришло время соревноваться в NWHL среди многих топ-игроков со всего мира», — сказала Картанбаева в интервью официальному сайту NWHL.

«Мы очень горды приветствовать Булбул в “Риветерсе”, — говорит генеральный менеджер клуба Кейт Витман Эннис. — Ее мастерство, преданность игре и невероятный энтузиазм сделают ценным игроком для нашей команды и любимицей фанатов».

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В прошлом сезоне Картанбаева набрала 29 (8+21) очков в 21 матче за канадский клуб «Калгари Койотс» из лиги Южной Альберты. На родине она играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинский «Айсулу». За сборную Казахстана форвард выступает с 2011 года и участвовала в пяти чемпионатах мира.

NWHL образована в 2015 году под патронатом НХЛ, а сейчас в ней играет пять команд. Главный трофей лиги называют Кубок Изобель. В апреле сообщалось, что в NWHL пополнится двумя канадскими командами из Торонто и Монреаля.

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