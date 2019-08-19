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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Форвард «Сент-Луиз Блюз» Владимир Тарасенко в понедельник привез Кубок Стэнли в Новосибирск, сообщается в микроблоге хоккейного клуба «Сибирь».

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Тарасенко в минувшем сезоне стал с «Сент-Луисом» обладателем Кубка Стенли. Российский форвард является воспитанником новосибирской «Сибири».

В субботу Кубок Стэнли побывал в Москве, куда его привез форвард «Блюз» Иван Барбашев.

В регулярном чемпионате-2018/19 НХЛ Тарасенко провел 70 матчей и набрал 49 очков (33 гола и 16 результативных передач), а в 26 играх плей-офф записал себе в актив 17 баллов (11+6).

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