Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск

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Тарасенко в минувшем сезоне стал с «Сент-Луисом» обладателем Кубка Стенли. Российский форвард является воспитанником новосибирской «Сибири».

В субботу Кубок Стэнли побывал в Москве, куда его привез форвард «Блюз» Иван Барбашев.