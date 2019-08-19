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19 августа, источник: ТАСС

Хоккеист Ничушкин подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

ТАСС, 19 августа. Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Контракт с 24-летним нападающим рассчитан на один год. По информации телеканала TSN, Ничушкин заработает $850 тыс.

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29 июня клуб НХЛ «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов, а на следующий день выкупил контракт хоккеиста. Контракт россиянина с клубом действовал еще год, за который он должен был заработать $3,2 млн. Согласно условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов.

Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в «Даллас» в 2018 году, в прошедшем сезоне он провел 57 игр и не забросил ни одной шайбы, сделав 10 голевых передач. В плей-офф он сыграл один матч, не совершив результативных действий.

В составе сборной России Ничушкин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2017 года.

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