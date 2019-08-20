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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Овечкин: Доволен, что побывал в Белом доме. Прием был шикарен, Трамп — позитивен и весел

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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— В прошлом году вы выиграли Кубок Стэнли, и этот сезон — первый в статусе его обладателя. Были ли проблемы с мотивацией?

— Наоборот, мотивация только выросла. Хочется вновь испытать эмоции от победы, ощутить эйфорию болельщиков, родных и близких. К сожалению, в этом году повторить успех не удалось — слишком много травм ведущих игроков было в конце сезона.

— Вы как победители Кубка ходили в Белый дом на встречу с Трампом, а вот баскетбольный и бейсбольный чемпионы отказались. У вас были сомнения?

— Лично у меня — нет. В команде каждый сам решал, принимать ли приглашение. У меня проблем с этим не было. Прием прошел шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что смог побывать в Белом доме, — сказал Овечкин.

Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
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