Александр Овечкин: Доволен, что побывал в Белом доме. Прием был шикарен, Трамп — позитивен и весел
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
— В прошлом году вы выиграли Кубок Стэнли, и этот сезон — первый в статусе его обладателя. Были ли проблемы с мотивацией?
— Наоборот, мотивация только выросла. Хочется вновь испытать эмоции от победы, ощутить эйфорию болельщиков, родных и близких. К сожалению, в этом году повторить успех не удалось — слишком много травм ведущих игроков было в конце сезона.
— Вы как победители Кубка ходили в Белый дом на встречу с Трампом, а вот баскетбольный и бейсбольный чемпионы отказались. У вас были сомнения?
— Лично у меня — нет. В команде каждый сам решал, принимать ли приглашение. У меня проблем с этим не было. Прием прошел шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что смог побывать в Белом доме, — сказал Овечкин.