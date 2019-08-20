Александр Овечкин: Доволен, что побывал в Белом доме. Прием был шикарен, Трамп — позитивен и весел

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

— В прошлом году вы выиграли Кубок Стэнли, и этот сезон — первый в статусе его обладателя. Были ли проблемы с мотивацией?

— Наоборот, мотивация только выросла. Хочется вновь испытать эмоции от победы, ощутить эйфорию болельщиков, родных и близких. К сожалению, в этом году повторить успех не удалось — слишком много травм ведущих игроков было в конце сезона.

— Вы как победители Кубка ходили в Белый дом на встречу с Трампом, а вот баскетбольный и бейсбольный чемпионы отказались. У вас были сомнения?