Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
20 августа, источник: ТАСС

Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

ТАСС, 20 августа. Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при главе республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков», — говорится в сообщении.

По мнению министра спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александра Савилова, включение Овечкина в совет поспособствует росту популярности спорта в республике. «Безусловно, это хороший шаг для популяризации спорта. Своим примером и своими достижениями он так или иначе участвует в развитии спорта в республике и в Российской Федерации», — сказал ТАСС Савилов.

По данным правительства республики, в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены, например, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии — уроженцы села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мама Овечкина также родом из Мордовии.

Овечкин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ российский нападающий провел 1084 матча, набрав 1211 очков (658 шайб + 553 передачи). В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь