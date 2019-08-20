Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

Источник: РИА "Новости"

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при главе республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков», — говорится в сообщении.

По мнению министра спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александра Савилова, включение Овечкина в совет поспособствует росту популярности спорта в республике. «Безусловно, это хороший шаг для популяризации спорта. Своим примером и своими достижениями он так или иначе участвует в развитии спорта в республике и в Российской Федерации», — сказал ТАСС Савилов.

По данным правительства республики, в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены, например, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии — уроженцы села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мама Овечкина также родом из Мордовии.