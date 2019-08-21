Русский защитник хочет получать больше Овечкина. Проворов требует от «Филадельфии» $10 млн в год
Стали известны некоторые подробности переговоров «Филадельфии Флайерз» с защитником Иваном Проворовым.
Стали известны некоторые подробности переговоров «Филадельфии Флайерз» с защитником Иваном Проворовым.
Как сообщает журналист Брайан Хедгер, россиянин требует зарплату $10 млн в год. Это больше, чем зарплата капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он получает чуть более $9,5 млн в год.
В сезоне-2018/19 22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча и набрал 25 (7+18) очков. Россиянин был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим седьмым номером. Проворов — бронзовый призер ЧМ-2017.