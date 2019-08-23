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15:20 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина

ТАСС, 23 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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Источник: AP 2019
Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы «Б», срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года.

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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29 мая в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание «Спорт-Экспресс», отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что «никогда не употреблял наркотики» и «готов пройти медицинскую экспертизу», чтобы снять подозрения. «Вашингтон» начал сбор фактов инцидента, а позднее принял объяснения игрока и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые медали мировых первенств (2012, 2014) и две бронзовые (2016, 2017).

Россиянин выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2013/14, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 очков (24+33). В 2018 году в составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли.

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