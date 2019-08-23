Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина

Источник: AP 2019

Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы «Б», срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года.

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

29 мая в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание «Спорт-Экспресс», отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что «никогда не употреблял наркотики» и «готов пройти медицинскую экспертизу», чтобы снять подозрения. «Вашингтон» начал сбор фактов инцидента, а позднее принял объяснения игрока и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые медали мировых первенств (2012, 2014) и две бронзовые (2016, 2017).