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17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением по дисквалификации ИИХФ Евгения Кузнецова на четыре года.

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Источник: AP 2019

«Мы знаем, что Кузнецов сдал положительную пробу и был дисквалифицирован. Разочарованы таким развитием событий и серьёзно относимся к этой ситуации. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.

Уверяем, что Кузнецову оказывается необходимая поддержка, чтобы он смог проработать эту ситуацию. Мы остаётся на связи с НХЛ, пока они будут решать, что предпринять дальше. Из-за деликатного характера вопроса мы пока воздержимся от дальнейших комментариев, — сказано в официальном заявлении.

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