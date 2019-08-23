«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова

«Мы знаем, что Кузнецов сдал положительную пробу и был дисквалифицирован. Разочарованы таким развитием событий и серьёзно относимся к этой ситуации. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.