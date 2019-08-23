Кузя, как же так! Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года, до 12 июня 2023-го.
Человеческая глупость была и остается самой ценной вещью в мире. Она почти всегда обходится ее обладателю очень дорого.
История, произошедшая с Евгением Кузнецовым, ровно из этой же серии. Напомним, что нынешней драме, грозящей вылиться в полномасштабный «блокбастер», предшествовал «трейлер». Видео с участием форварда «Вашингтона», сомнительной компании и подозрительного белого порошка, датируемое летом 2018 года, наделало переполох минувшей весной. Тогда сам игрок все отрицал. Вполне себе убедительно и заявлял о готовности пройти любые тесты. НХЛ тоже не нашла поводов для дальнейшего расследования.
Кто же тогда знал, что взятая во время чемпионата мира допинг-проба окажется положительной? Лепить сейчас из челябинца преступника — последнее дело. Как и обелять его на основании того, что употребляют наркотики много кто, а публично попадаются и тем более подвергаются суровому наказанию только единицы. В деньгах он может вообще ничего не потерять, поскольку НХЛ плевать хотела на кокаин, героин и допинги вместе взятые. Люди, оперирующими миллиардами долларов, к моральной составлявшей подходят чрезвычайно избирательно. Войнов для них является закоренелым преступником, которому места нет в НХЛ. А вот будут ли они также жестко реагировать на «дело Кузнецова»? Есть большие сомнения.
Четыре года назад вице-президент лиги Билл Дэйли заявил, что увлечение игроков кокаином начинает выходить за приемлемые рамки. Больше двух десятков человек, уличенных в этом, по его словам, становится перебором. Фамилии игроков, также как и применяемые меры, остались в тайне. НХЛ, как известно, с ВАДА не сотрудничает и все делает за закрытыми дверьми.
Принудительное лечение, прохождение каких-то курсов, публичное покаяние, возможно, краткосрочная дисквалификация — это вероятная реальность.
Гораздо больнее в деле Кузнецова воспринимается огромная личная трагедия игрока и человека. Самый одаренный и, вероятно, гениальный российский нападающий современный эпохи поставил огромное пятно на репутации, с которым придется ходить до конца карьеры. Отмыться вряд ли когда-либо удастся. Евгений — не зеленый новичок, чтобы говорить об ошибке молодости, и не ветеран, которому вскоре предстоит уйти на пенсию. Это сильнейший российский центрфорвард, один из лучших игроков мира, находящийся в самом расцвете. Произошедшее с ним не просто удар. Это нокаут, косвенно бросающий тень на весь наш хоккей. На кокаине игрок попался в тот момент, когда находился в расположении сборной России во время чемпионата мира в Словакии. Еще совсем недавно Кузнецов казался образцом для подражания для всех от мала до велика. Жизнерадостный, обаятельный человек, примерный сын, заботливый отец, лицо с обложки. И вот такой человек собственными руками затянул себя по уши в громкий скандал. Даже не припомнишь, когда в российском хоккее случалось что-то сопоставимое по резонансу. Наоборот, в последние годы репутация была безупречной.
Четыре года — очень жесткое наказание. Объясняется суровость, не терпящая послаблений, легко. В последние годы российские спортсмены постоянно находятся под колпаком антидопинговых структур. Любое подозрение уже оценивается как потенциальное преступление. Казалось, дело замяли. Кто знал, что случится потом. Говорят, ВАДА настроена самым серьезным образом и не намерена идти на компромисс. Однако не далее как в середине июля известный российский волейболист Павел Мороз, привлекавший в национальную сборную, получил полтора года дисквалификации. В его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Вероятность того, что Кузнецову скостят срок, наверное, еще есть. Но в корне это ничего уже не изменит. Конечно, кокаин — это не допинг, который дает преимущество в соревнованиях. Скорее даже — наоборот. Но суть дела это не меняет.