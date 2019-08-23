Кузя, как же так! Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года, до 12 июня 2023-го.

Человеческая глупость была и остается самой ценной вещью в мире. Она почти всегда обходится ее обладателю очень дорого.

История, произошедшая с Евгением Кузнецовым, ровно из этой же серии. Напомним, что нынешней драме, грозящей вылиться в полномасштабный «блокбастер», предшествовал «трейлер». Видео с участием форварда «Вашингтона», сомнительной компании и подозрительного белого порошка, датируемое летом 2018 года, наделало переполох минувшей весной. Тогда сам игрок все отрицал. Вполне себе убедительно и заявлял о готовности пройти любые тесты. НХЛ тоже не нашла поводов для дальнейшего расследования.

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Кто же тогда знал, что взятая во время чемпионата мира допинг-проба окажется положительной? Лепить сейчас из челябинца преступника — последнее дело. Как и обелять его на основании того, что употребляют наркотики много кто, а публично попадаются и тем более подвергаются суровому наказанию только единицы. В деньгах он может вообще ничего не потерять, поскольку НХЛ плевать хотела на кокаин, героин и допинги вместе взятые. Люди, оперирующими миллиардами долларов, к моральной составлявшей подходят чрезвычайно избирательно. Войнов для них является закоренелым преступником, которому места нет в НХЛ. А вот будут ли они также жестко реагировать на «дело Кузнецова»? Есть большие сомнения.

Четыре года назад вице-президент лиги Билл Дэйли заявил, что увлечение игроков кокаином начинает выходить за приемлемые рамки. Больше двух десятков человек, уличенных в этом, по его словам, становится перебором. Фамилии игроков, также как и применяемые меры, остались в тайне. НХЛ, как известно, с ВАДА не сотрудничает и все делает за закрытыми дверьми.

Принудительное лечение, прохождение каких-то курсов, публичное покаяние, возможно, краткосрочная дисквалификация — это вероятная реальность.

Гораздо больнее в деле Кузнецова воспринимается огромная личная трагедия игрока и человека. Самый одаренный и, вероятно, гениальный российский нападающий современный эпохи поставил огромное пятно на репутации, с которым придется ходить до конца карьеры. Отмыться вряд ли когда-либо удастся. Евгений — не зеленый новичок, чтобы говорить об ошибке молодости, и не ветеран, которому вскоре предстоит уйти на пенсию. Это сильнейший российский центрфорвард, один из лучших игроков мира, находящийся в самом расцвете. Произошедшее с ним не просто удар. Это нокаут, косвенно бросающий тень на весь наш хоккей. На кокаине игрок попался в тот момент, когда находился в расположении сборной России во время чемпионата мира в Словакии. Еще совсем недавно Кузнецов казался образцом для подражания для всех от мала до велика. Жизнерадостный, обаятельный человек, примерный сын, заботливый отец, лицо с обложки. И вот такой человек собственными руками затянул себя по уши в громкий скандал. Даже не припомнишь, когда в российском хоккее случалось что-то сопоставимое по резонансу. Наоборот, в последние годы репутация была безупречной.

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