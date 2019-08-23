МОК не будет применять дополнительные санкции к России из-за Кузнецова

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею, был обнаружен кокаин. Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.