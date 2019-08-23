МОК не будет применять дополнительные санкции к России из-за Кузнецова
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять
В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в его
«Международный олимпийский комитет не будет предъявлять
Он подчеркнул, что при этом «определенные вопросы» могут возникнуть со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Это их компетенция», — сказал собеседник.