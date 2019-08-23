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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК не будет применять дополнительные санкции к России из-за Кузнецова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять каких-либо дополнительных санкций к России из-за положительного допинг-теста у хоккеиста Евгения Кузнецова, сообщил РИА Новости источник в международной организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею, был обнаружен кокаин. Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.

«Международный олимпийский комитет не будет предъявлять каких-либо дополнительных санкций к России из-за дела Кузнецова», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при этом «определенные вопросы» могут возникнуть со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Это их компетенция», — сказал собеседник.

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