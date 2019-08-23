WADA заявило, что не может заставить НХЛ запретить Кузнецову выступать за «Вашингтон»

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

«НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями», — заявили в WADA.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.