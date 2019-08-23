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18:07 (мск), источник: ТАСС

WADA заявило, что не может заставить НХЛ запретить Кузнецову выступать за «Вашингтон»

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может заставить Национальную хоккейную лигу (НХЛ) запретить Евгению Кузнецову играть за «Вашингтон Кэпиталз». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

«НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями», — заявили в WADA.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Кузнецов с 2014 года выступает за «Вашингтон», в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств.

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