Максимум — 20 матчей и лечение. Как НХЛ накажет Кузнецова за кокаин

Источник: Спорт-Экспресс

В 2015 году НХЛ, протестировав ряд проб на наличие кокаина, признала проблему с его достаточно распространенным употреблением и в 2016-м добавила этот наркотик в список веществ, на которые тестируются хоккеисты. Однако же политика лиги намного мягче, чем даже в НБА, МЛБ или НФЛ. Там кокаин под запретом, и за него сразу жестко наказывают.

В том же 2015 году Виктор Лев, ныне играющий в «Йокерите», а тогда выступавший в системе «Торонто», заявил в интервью LT, что в НХЛ «полно кокаина», но лига ничего с этим не делает. Делать начали, но без большого энтузиазма. Хотя лига и выбила у профсоюза возможность брать 60 проб — конкретно на наркотические вещества — в межсезонье.

В НХЛ кокаин, в отличие от ИИХФ, не считается веществом, повышающим спортивные результаты. Соответственно, и санкции совсем другого рода. 20 матчей дисквалификации за первый положительный тест. 60 матчей — за второй. Пожизненная дисквалификация за третий. Естественно, помимо дисквалификации игрок обязан пройти соответствующий курс лечения. Кузнецов такой пройдет. Более того, уже согласился проходить регулярные проверки.

Но НХЛ, несмотря на то, что проба была взята на чемпионате мира, оставляет за собой возможность дополнительного наказания. Все будет зависеть от разговора с Гэри Беттмэном. И тут, конечно, Кузнецову не пойдут на пользу его объяснения по памятному видео. Видео, которое реально было снято в 2018 году в Лас-Вегасе, но вылезло сразу после чемпионата мира. Он ведь врал, говоря, что никогда не употреблял. И все же ожидать серьезного наказания точно не стоит. Максимум — 20 матчей без выплат по контракту. Не более того. И Кузнецов спокойно продолжит играть в НХЛ. Хотя и будет потерян для сборной России аж до июня 2023 года. За исключением возможного Кубка мира, который проводится Национальной хоккейной лигой.

Все это, конечно, ужасно. И отвратительно. Но карьера Кузнецова в НХЛ не должна пострадать, если он прекратит употреблять. В каком-то смысле даже хорошо, что он «спалился», не начав тонуть, как это часто бывало с хоккеистами, которых подозревали в пристрастии к наркотическим веществам, в частности — кокаину. Джарет Столл, Майк Ричардс, Майк Рибейро, Райан Мэлоун — из относительно свежих примеров. Все они очень быстро сошли с дистанции, значительно просев по игре. Кузнецов же пока в порядке и даже может еще добавить, если не будет дурить.