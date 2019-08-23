Потеря Кузнецова — страшный удар по сборной. На Олимпиаде Россия может остаться без элитных центров

Источник: Спорт-Экспресс

Имидж Евгения Кузнецова разрушен навсегда. Однако помимо моральной стороны вопроса, которая в этой истории выходит на первый план, есть и спортивная. Какое будущее в ближайшие четыре года до окончания дисквалификации ждет форварда, и, вероятно, наиболее пострадавшую в чисто хоккейном смысле сторону — сборную России?

Если, как и ожидается, Кузнецов отделается в НХЛ несерьезными санкциями, то его вашингтонской карьере ничего не угрожает, только если психологический удар от наказания не затронет его игру.

Для Евгения сейчас очень нежелателен локаут в сезоне-2020/21: поскольку КХЛ находится под юрисдикцией ИИХФ, то в ближайшие четыре года сыграть за клубы нашей лиги он не сможет. Европейские лиги по аналогичной причине также исключены. Останется один относительно приемлемый вариант — АХЛ, в которой уровень также значительно возрастет. Тогда логично подписаться в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши».

Чемпионаты мира — потеря для никогда не отказывающего сборной Кузнецова, но вряд ли ее можно назвать страшной. К 27 годам Евгений сыграл на ЧМ шесть раз и завоевал пять медалей — две золотые и три бронзовых (одну, правда, отнимут). Да, на победных турнирах он не блистал и даже оказывался в запасе, а на последних трех, куда приезжал уже в качестве звезды, сыграл в лучшем случае средне. Чемпионата, на котором Кузнецов уничтожал бы все живое, как-то делал Ковальчук в 2009-м, Малкин в 2012-м, Гусев с Кучеровым в этом мае или сам Евгений в прошлогоднем Кубка Стэнли, у него не было.

Однако коллекция медалей наверняка это компенсирует — вряд ли у Евгения есть какая-то серьезная неисполненная мечта по поводу ЧМ. К тому же никогда нельзя исключать вероятность небольших травм или успешного выступления «Вашингтона» — объективных причин, по которым Кузнецов может оказаться недоступен в мае. Например, Радулов не играл на чемпионатах мира уже пять лет, Тарасенко — четыре, Малкин пропустил три турнира между 2015 и 2019 годом. Сказать, что это сильно ударило по их карьере, нельзя. Кузнецов не сыграет на домашнем ЧМ в Санкт-Петербурге в 2023 году, но у него уже был турнир в Москве в 2016-м.

На Кубок мира, если он состоится, Евгения наверняка поедет, так что единственная, но гигантская потеря для нападающего — это Олимпиада. Тем более что в 2014 году в Сочи его не позвали, так как он провалил сезон в «Тракторе», оставшись в КХЛ, а в Пхенчхане не было энхаэловцев. Придется ждать до 2026 году и итальянских Игр, когда Евгению будет уже почти 34 года. Если, конечно, на них будут хоккеисты НХЛ — аналогичная условность присутствует, правда, и в отношении Пекина.

Фантастический вариант, при котором не будет локаута, но НХЛ не поедет в Китай, а «Вашингтон» четырежды доберется до финала Восточной конференции или хотя бы второго раунда (в разные годы ЧМ стартует в разные сроки), вообще мог бы превратить дисквалификацию Кузнецова в формальную. Но совпадение этих условий невероятно.

Сборная России

А вот для самой сборной четыре года отсутствия Кузнецова могут стать огромным ударом. Да, у него пока не было супертурниров в национальной команде, но к 2022 году Евгений может оказаться представителем уникального класса — единственным элитным российским центром.

Малкину сейчас 33, к Олимпиаде в Пекине будет 35 — и последний сезон в «Питтсбурге» и на ЧМ был совсем не позитивным. Евгений, в отличие от Дацюка, чисто атакующий центр, и нет уверенности, что с падением скорости и ухудшением физики он не станет напоминать, например, Ковальчука — только из-за большей ответственности на позиции Малкина для его команд это будет сопряжено с большим риском.

Артем Анисимов чуть помладше Малкина (33 к Пекину-2022), он может закрывать позицию в топ-9 оптимального состава сборной, но только в идеальном варианте с двумя техничными партнерами, которые полностью забирают шайбу и почти не задействуют его в комбинациях (как Гусев и Кучеров, или Панарин). Например, в роли центра для Овечкина Анисимов будет малополезен — а, то, что ветеран-Малкин и ветеран-Овечкин не самое удачное сочетание, думаю, можно и не пояснять. С кем играть Ови в сборной без Кузнецова? Непонятно.

Вадима Шипачева, кажется, вычеркнули из претендентов на поездку на крупные турниры — но и ему к Пекину будет 34. Иван Барбашев, Владислав Наместников, Сергей Андронов — нормальный вариант для матчей против топ-сборных в формате «все лучшие» только для четвертой тройки. Михаил Григоренко играет на фланге, не факт, что в центре в «Рейнджерс» будут использовать Виталия Кравцова. Владислав Каменев, Михаил Воробьев, Герман Рубцов подзастряли в развитии. Из более молодых хоккеистов нужный потенциал есть разве что у Василия Пономарева, но ему к Играм не будет даже 20 лет.

Случись подобное не с Кузнецовым, а с другим российским звездным игроком, заменить его было бы куда проще — у нас есть два равнозначных супервратаря, защита, конечно, и так заметно слабее канадской, шведской и американской, но в ней пока нет очевидного лидера, а на флангах атаки большая конкуренция. Овечкин, Панарин и Гусев слева, Радулов, Тарасенко, Кучеров и Дадонов справа, на подходе Свечников — и хватает менее значимых фамилий уже взрослых хороших вингеров и юниоров.

Кузнецову же замены нет и вряд ли будет. Поэтому на тот же Кубок мира, если он пройдет, его нельзя будет не позвать — качественный проигрыш любого его конкурента окажется колоссальным. Да и на чемпионатах мира отсутствие Евгения четыре раза подряд может стать проблемой. Не факт, что до сборной всегда будет доезжать Малкин, а Анисимов в роли первого центра — не лучшая перспектива.