Четыре года за кокаин для Кузнецова. Много это или мало?

Источник: Спорт-Экспресс

Четыре года — максимальное наказание за допинг, предусмотренное Всемирным антидопинговым кодексом. Если, конечно, речь идет о первом случае употребления запрещенного вещества. Эту «высшую меру» антидопинговые инстанции обычно применяют только, когда умышленное нарушение правил спортсмена несомненно, нарушитель не сотрудничает со следствием, не раскаивается или в деле есть еще какие-нибудь отягчающие вину обстоятельства. Четырехлетние дисквалификации за наркотики крайне редки. И тем удивительнее, что нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов получил на полную катушку.

Угодил под раздачу

В компанию Кузнецов попал очень серьезную — в свое время за кокаин отбывали наказания теннисисты Матс Виландер и Мартина Хингис, велогонщик Джильерто Симони, боец ММА Джонс Джонс, боксер Тайсон Фьюри. Однако все они получили более мягкое наказание — никто из перечисленных не отсидел более двух лет. Частично это связано с тем, что четырехлетняя дисквалификация за первый же проступок появилась в Кодексе ВАДА только в 2015 году. Раньше самое суровое наказание составляло два года, а по факту часто не превышало и 12 месяцев. И здесь можно констатировать, что Кузнецов угодил под горячую карающую руку ВАДА — наказания за допинг становятся все жестче, и поблажек нарушителям все меньше. Особенно в отношении россиян, которых чаще наказывают более сурово, чем их коллег из других стран.

Нюанс здесь в препарате, который вменяют в вину нашему хоккеисту. Дело в том, что кокаин на удивление запрещен в спорте только в соревновательный период. Долгие годы шли дискуссии о том, что наркоманам на стадионах не место, и все виды наркотиков в спорте надо запретить вообще и безоглядно. Однако ВАДА, которое в прочих моментах влезает в частную жизнь спортсменов без зазрения совести, здесь уперлось, и оставило возможность употребления кокаина между соревнованиями. И это дает попавшимся определенную лазейку — в том случае, если концентрация препарата в их пробе невелика. Точно рассчитать дату употребления наркотика невозможно из-за индивидуальных особенностей организмов разных людей.

Поэтому пойманные на кокаине очень часто рассказывают, что во время стартов не прикасаются к наркотикам, а аппаратура засекла в их пробах только «остаточные явления», либо это вообще не следы применения, а результат «соприкосновения с зельем». Есть знаменитая история французского теннисиста Ришара Гаске, которому удалось доказать, что кокаин попал в его организм в результате страстного поцелуя с девушкой-наркоманкой на дискотеке. Подвиг Гаске потом повторил канадский прыгун с шестом Шон Барбер, также сваливший все на подругу-кокаинщицу. Правда, спустя какое-то время Барбер признался, что на самом деле девушки его не интересуют, поскольку он является геем.

По этическим соображениям

В случае с Кузнецовым уповать на поцелуи, видимо, было бесполезно — слишком высока концентрация препарата в пробе. А кроме того, в распоряжение следствия имелось компрометирующее видео. Деморализованный хоккеист даже заявил, что отказывается от апелляции, хотя у него были очень неплохие шансы скостить свое наказание. Слишком уж очевидна для всех бесполезность применения кокаина для улучшения результатов в хоккее.

— Стандартная санкция за кокаин — четыре года, — заявила «СЭ» заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. — Уменьшают санкции только в том случае, если дисквалифицированный может доказать, что употреблял кокаин не в соревновательный период. И в организме обнаружили следы. Так было, например, в случае с волейболистом Павлом Морозом. Вероятно, Кузнецов не смог доказать подобного. И, насколько я понимаю, не будет подавать апелляцию.

С другой стороны, с кокаином в спорте все не так просто. Это один из самых старых стимуляторов. Препараты из листьев коки использовались велогонщиками еще в конце XIX века — считалось, что они избавляют о чувства усталости и голода, вызванных длительным напряжением. Кокаин входил в состав разных спортивных смесей, которые абсолютно легально использовались в довоенные годы. Конечно, к моменту начала борьбы с допингом существовали уже более эффективные фармакологические способы повысить свою силу и выносливость, и кокаин запретили скорее по этическим соображениям. Но, тем не менее, проблема его употребления не исчезла до сих пор.

Социальная сторона

Есть мнение, что отдельные современные спортсмены используют этот наркотик для того, чтобы снять напряжение накануне важных соревнований. Хотя поиск и применение данного препарата во многих странах способен подвести под уголовную статью и столкнуть с криминальными элементами — не говоря уже о нарушении кодекса ВАДА. Для снятия стресса есть множество менее опасных методов, но, тем не менее, ежегодно в спорте высших достижений ловят до 50 до 100 кокаинщиков. Причем, в основном в игровых видах спорта. Видимо, здесь играет роль не сколько фармакологические свойства препарата, сколько социальная сторона кокаиновой проблемы.

Допинговые разбирательства со звездами спорта в последние годы частно проходили по похожему сценарию — сначала на национальном уровне спортсмен получал небольшую дисквалификацию, потом ВАДА или международная федерация ее опротестовывали, и Спортивный арбитраж накидывал на первоначальный приговор еще несколько месяцев. Так было с перуанским футболистом Хосе Паоло Герреро, который накануне ЧМ-2018 получил 14 месяцев, с британским теннисистом Даниэлом Эвансом (12 месяцев) и другими спортсменами. Финский футболист Роман Еременко, напомню, отделался за кокаин наказанием в 24 месяца.