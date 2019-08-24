«Панарин приведет клуб в светлое будущее». Американцам не терпится увидеть Хлебушка в «Рейнджерс»

Источник: AP 2019

Каждый день августа сайт североамериканского канала NBC презентует один из клубов НХЛ. Журналисты рассказывают о работе команды на трансферном рынке — 2019, оценивают ее шансы в предстоящем сезоне, прогнозируют возможные проблемы и рассказывают о хоккеистах, которые будут определять лицо каждой франшизы. Недавно очередь дошла до «Нью-Йорк Рейнджерс», а отдельный материал ожидаемо был посвящен русскому новичку клуба Артемию Панарину. «Панарин изменит для “Рейнджерс” все» — заголовок доходчиво объясняет, какие ожидания возлагают на Артемия за океаном, после того как этим летом он стал вторым игроком лиги по среднему размеру заработной платы. Вот что пишет про Хлебушка автор NBC Скотт Биллек:

«Последний раз игрок «Рейнджерс» преодолевал 80-очковую отметку за сезон 10 лет назад. Тогда был молод Мариан Габорик, и он выдавал впечатляющие сезоны. С тех пор в Рейнджерс не было игрока, способного на такую голевую мощь. Конечно, это не всегда мешало им добиваться успеха. Однако приход в команду 27-летнего форварда, который имеет потенциал на 100 очков за сезон, может привести к переходу на качественно иной уровень.

У «Рейнджерс» было много свободных денег на 1 июля, к тому же они базируются в привлекательном месте. Это дало им много возможностей на рынке свободных агентов, и все получилось, как надо. А самым большим достижением стало подписание Артемия Панарина, который только входит в самый расцвет своей карьеры. Панарин будет для клуба элитным снайпером, в котором «Рейнджерс» так нуждались. Однако Артемий — это нечто большее, чем просто человек с броском.

Он отлично владеет шайбой, ответственно играет, что в защите, что в нападении. Создает много голевых моментов. К тому же в прошлом сезоне было много вопросов по поводу будущего, что мешало ему. Теперь же никаких вопросов нет. Скорее всего, он будет играть в звене с Микой Зибанеджадом и Каапо Какко, и это может получиться мегатройка. Панарин — икс-фактор. Он сможет привести «Рейнджерс» в то, что кажется светлым будущим.

Поскорее увидеть Панарина в деле хочется не только журналистам, но и его новому клубу и, конечно, фанатам «Рейнджерс». В клубном твиттере регулярно появляются посты, посвященные русскому форварду. Например, недавно там было опубликовано видео пяти лучших эпизодов с участием Панарина в прошлой регулярке. Четыре гола и один гениальный пас от борта — две с небольшим минуты чистого хоккейного наслаждения.

А вот фото с индивидуальной тренировки Панарина — нападающий готовится к сезону в экипировки «Рейнджеров».

Под каждым постом об Артемии — десятки комментариев от болельщиков «Нью-Йорка», которым не терпится увидеть россиянина на льду.