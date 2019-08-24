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24 августа, источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн объявила о помолвке с темнокожей звездой НХЛ Суббаном

Горнолыжница Линдси Вонн и ее парень, защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан, объявили о помолвке.

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Как сообщает Vogue, 30-летний канадец приобрел кольцо 14 августа. Он сделал предложение 34-летней американке дома в присутствии собак.

Вонн и Суббан пока не определили дату свадьбу. По словам девушки, пока они будут наслаждаться помолвкой и сосредоточат внимание на сезоне НХЛ, который стартует 2 октября. Пара состоит в отношениях с июня 2018 года.

Вонн — олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере. Она завершила карьеру сразу после окончания чемпионата мира по горнолыжному спорту, прошедшему в Швеции с 5 по 17 февраля этого года.

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