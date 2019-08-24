Олимпийская чемпионка Линдси Вонн объявила о помолвке с темнокожей звездой НХЛ Суббаном

Как сообщает Vogue, 30-летний канадец приобрел кольцо 14 августа. Он сделал предложение 34-летней американке дома в присутствии собак.

Вонн и Суббан пока не определили дату свадьбу. По словам девушки, пока они будут наслаждаться помолвкой и сосредоточат внимание на сезоне НХЛ, который стартует 2 октября. Пара состоит в отношениях с июня 2018 года.