Малкин провел встречу с главным тренером «Питтсбурга»

«Увидел, что Малкин хочет как можно скорее начать тренировочный лагерь и помочь нам выигрывать, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Подробности нашего разговора останутся между нами, но могу сказать, что мы разделяем взгляды на то, как нам двигаться вперед, и как он может помочь команде побеждать. Это блестящий игрок, один из лучших в своем поколении.