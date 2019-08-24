Фетисов предрек проблемы в НХЛ для попавшегося на кокаине Кузнецова

Источник: РИА "Новости"

«Не уверен, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) пройдет мимо этой истории, у них тоже есть различные этические моменты. Со всеми нашими допинговыми проблемами, которые последнее время обсуждаются — ничего хорошего», — заявил Фетисов. Он отметил, что Кузнецов запятнал свою репутацию.

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В комментарии Sport24 депутат добавил, что Кузнецову вообще не стоило приезжать в расположение сборной России. «Когда у нас налаживается ситуация с допингом в целом, взрывается вот такая бомба. Нужно понимать, что это не только твоя имиджевая составляющая, это имидж хоккея, ветеранов, которые творили историю вида спорта», — добавил он.