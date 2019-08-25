Глава мирового хоккея прошелся по пойманному на кокаине Кузнецову

Источник: РИА "Новости"

Случай с Кузнецовым Фазель назвал печальным. «Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», — отметил глава IIHF. Также он заявил, что россиянин своим поступком подставил «вообще всех».

Фазель отметил, что Кузнецов поступил глупо. «Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею», — сокрушился функционер. При этом он заметил, что дело российского нападающего должно стать примером для всех остальных.

23 августа стало известно, что IIHF отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина (взятой во время чемпионата мира в Словакии) были обнаружены следы кокаина.