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13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василевский и Бобровский возглавили рейтинг голкиперов НХЛ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские вратари Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») заняли первое и второе место соответственно в рейтинге голкиперов НХЛ по версии аналитиков телесети NHL Network, сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2019

Василевский по итогам регулярного сезона-2018/19 одержал больше всех побед в лиге (39), разделил четвертое место по «сухим» матчам (6), помог «Тампе» повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62) и завоевать Президентский кубок. В июне на церемонии вручения наград НХЛ Василевский впервые в карьере получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона «Везина Трофи». Он стал первым вратарем в истории «Лайтнинг», выигравшим «Везина Трофи». В июле Василевский подписал новый восьмилетний контракт с «Тампой», по которому будет зарабатывать в среднем за сезон 9,5 миллиона долларов.

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Двукратный обладатель «Везина Трофи» Бобровский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбус Блю Джекетс» одержал 37 побед в 62 матчах и провел девять игр «на ноль». В июле Бобровский заключил семилетний контракт с «Флорида Пантерз» со средней зарплатой 10 миллионов долларов за сезон.

Кроме двух российских голкиперов, в топ-10 рейтинга вратарей НХЛ вошли: 3. Бен Бишоп («Даллас Старз») 4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), 5. Туукка Раск («Бостон Брюинз»), 6. Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»), 7. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), 8. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), 9. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), 10. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).

Ранее российский форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих лиги по версии аналитиков телесети NHL Network.

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