Василевский и Бобровский возглавили рейтинг голкиперов НХЛ

Василевский по итогам регулярного сезона-2018/19 одержал больше всех побед в лиге (39), разделил четвертое место по «сухим» матчам (6), помог «Тампе» повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62) и завоевать Президентский кубок. В июне на церемонии вручения наград НХЛ Василевский впервые в карьере получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона «Везина Трофи». Он стал первым вратарем в истории «Лайтнинг», выигравшим «Везина Трофи». В июле Василевский подписал новый восьмилетний контракт с «Тампой», по которому будет зарабатывать в среднем за сезон 9,5 миллиона долларов.