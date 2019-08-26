Панарин похвастался необычным трофеем. Русская звезда НХЛ показала перстни чемпиона родного Коркино

Средняя годовая зарплата Панарина составляет $11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год).

В услугах Панарина также были заинтересованы «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». 27-летний Панарин в 79 играх прошлого сезона за «Коламбус» набрал 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.