Панарин похвастался необычным трофеем. Русская звезда НХЛ показала перстни чемпиона родного Коркино
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал очередное фото.
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал очередное фото.
«Перстни чемпиона Коркинского хоккея», — написал хоккеист.
Средняя годовая зарплата Панарина составляет $11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год).
В услугах Панарина также были заинтересованы «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». 27-летний Панарин в 79 играх прошлого сезона за «Коламбус» набрал 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд