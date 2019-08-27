Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно?

Источник: AP 2019

NHL Network по традиции опубликовала топ-10 вратарей предстоящего сезона. Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский, а вторым стал новый голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На первый взгляд, всё справедливо. А на второй?

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network

1. Андрей Василевский

2. Сергей Бобровский

3. Бен Бишоп

4. Кэри Прайс

5. Туукка Раск

6. Марк-Андре Флёри

7. Брэйден Холтби

8. Джордан Биннингтон

9. Пекка Ринне

10. Джон Гибсон.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Странный список

Этот рейтинг вообще довольно странный. Например, непонятно, каким образом Кэри Прайс оказался на четвёртом месте, опередив Туукку Раска, который дошёл с «Бостоном» до финала Кубка Стэнли. Прайс — самый высокооплачиваемый вратарь лиги, но «Монреаль» в прошлом году в плей-офф не затащил. В моменты, когда надо было спасать — в концовке «хабы» играли с прямым конкурентом в лице «Коламбуса» и с действующим чемпионом «Вашингтоном» — Прайс не выручил, и клубу не хватило двух очков до восьмого места.

Да, Прайс входит в топ-10 прошлого сезона по всем главным показателям (победы, %ОБ и КН), но он всё равно закончил сезон в начале апреля, а Раск обыграл «Торонто», «Коламбус» с Бобровским, «Каролину» и выглядел одним из кандидатов на «Конн Смайт Трофи» в финале.

Бишоп играл великолепно (лучший процент отражённых бросков и коэффициент надёжности в лиге), дошёл с «Далласом» до финала Запада и был номинирован на «Везину», и всё бы хорошо, но его главный недостаток — «хрустальность». В регулярке он провёл только 46 матчей, и пропустил несколько недель из-за различных травм.

Спорить по списку можно много — например, где Робин Ленер, обладатель «Уильям Дженнингс Трофи»? Или Фредерик Андерсен, на которого выпадала бешеная нагрузка в забывшем об обороне «Торонто»? Почему Флёри выше Холтби, а не наоборот? Но нас интересуют в первую очередь два главных героя — Василевский и Бобровский.

Читайте также Третьяк: Контракты Бобровского и Василевского в НХЛ показывают уважение к вратарям из РФ

Бобровский или Василевский?

Победитель «Везина Трофи» определяется по итогам регулярного сезона, и сложно было не наградить Андрея Василевского, который выиграл больше всех матчей, и это несмотря на перелом ноги, из-за которой он пропустил больше месяца. Но не надо забывать о том, что «Тампа» — полностью «упакованная команда» с мощной атакой и отличной обороной. «Молнии» прекрасно справлялись и без Василевского, выиграв 12 из 15 матчей, пока он был в лазарете.

У Бобровского регулярка была гораздо более тяжёлой. Первую половину чемпионата он вообще был не похож сам на себя! А ещё навалилось напряжение, связанное с его будущим уходом, некоторые разногласия с тренером… У Василевского была одна проблема — восстановиться после травмы, у Бобровского проблем было не счесть. Но он не сломался под давлением, а наоборот, сильно добавил во второй половине, штамповал «сухари» один за другим и играл едва ли не лучше своего соотечественника. А главное, Бобровский затащил «Коламбус» в плей-офф, хотя там всё было на тоненького. И в итоге занял второе место по количеству побед — как раз после Василевского.

Бобровский перещеголял Василевского и по проценту сейвов после опасных бросков (85% против 82,2%), а вот по игре в меньшинстве уже вратарь «Тампы» был лучше всех остальных. Василевский отражал фантастические 91% процент бросков. Зато Бобровский вошёл в тройку самых надёжных вратарей в формате «четыре на пять», пропустив только 18 шайб. Кажется, пока оба россиянина идут очень близко, вровень друг к другу.

Пожалуй, перевес в этом противостоянии кроется именно в плей-офф, тем более в первом раунде два лучших вратаря встретились в очной дуэли. Дуэль эту выиграл Бобровский, за которым шлейфом тянулся ярлык голкипера, который в кубковых битвах теряет весь свой блеск. Выиграл за четыре матча.

Василевский начал пропускать всё подряд, Бобровский — тащить даже «мёртвые» шайбы. Конечно, не один Василевский проиграл эту битву, а вся команда, и Бобровский вышел во второй раунд тоже не в одиночку. И всё равно, разве очное противостояние — не самый наглядный способ сравнить двух игроков здесь и сейчас?

Вполне вероятно, если Бобровский и Василевский встретятся в плей-офф ещё раз, победа останется за «Тампой». Но в прошедшем сезоне НХЛ лучшим был всё-таки Сергей.