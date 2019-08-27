Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно?
В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0−4 от «Коламбуса».
В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0−4 от «Коламбуса».
NHL Network по традиции опубликовала топ-10 вратарей предстоящего сезона. Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский, а вторым стал новый голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На первый взгляд, всё справедливо. А на второй?
Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network
1. Андрей Василевский
2. Сергей Бобровский
3. Бен Бишоп
4. Кэри Прайс
5. Туукка Раск
6.
7. Брэйден Холтби
8. Джордан Биннингтон
9. Пекка Ринне
10. Джон Гибсон.
Этот рейтинг вообще довольно странный. Например, непонятно, каким образом Кэри Прайс оказался на четвёртом месте, опередив Туукку Раска, который дошёл с «Бостоном» до финала Кубка Стэнли. Прайс — самый высокооплачиваемый вратарь лиги, но «Монреаль» в прошлом году в
Да, Прайс входит в топ-10 прошлого сезона по всем главным показателям (победы, %ОБ и КН), но он всё равно закончил сезон в начале апреля, а Раск обыграл «Торонто», «Коламбус» с Бобровским, «Каролину» и выглядел одним из кандидатов на «Конн Смайт Трофи» в финале.
Спорить по списку можно много — например, где Робин Ленер, обладатель «Уильям Дженнингс Трофи»? Или Фредерик Андерсен, на которого выпадала бешеная нагрузка в забывшем об обороне «Торонто»? Почему Флёри выше Холтби, а не наоборот? Но нас интересуют в первую очередь два главных героя — Василевский и Бобровский.
Победитель «Везина Трофи» определяется по итогам регулярного сезона, и сложно было не наградить Андрея Василевского, который выиграл больше всех матчей, и это несмотря на перелом ноги,
У Бобровского регулярка была гораздо более тяжёлой. Первую половину чемпионата он вообще был не похож сам на себя! А ещё навалилось напряжение, связанное с его будущим уходом, некоторые разногласия с тренером… У Василевского была одна проблема — восстановиться после травмы, у Бобровского проблем было не счесть. Но он не сломался под давлением, а наоборот, сильно добавил во второй половине, штамповал «сухари» один за другим и играл едва ли не лучше своего соотечественника. А главное, Бобровский затащил «Коламбус» в
Пожалуй, перевес в этом противостоянии кроется именно в
Василевский начал пропускать всё подряд, Бобровский — тащить даже «мёртвые» шайбы. Конечно, не один Василевский проиграл эту битву, а вся команда, и Бобровский вышел во второй раунд тоже не в одиночку. И всё равно, разве очное противостояние — не самый наглядный способ сравнить двух игроков здесь и сейчас?
Вполне вероятно, если Бобровский и Василевский встретятся в
Елена Кузнецова