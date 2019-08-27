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09:51 (мск), источник: Sport24

«На льду Овечкин зверь, а дома даже памперсы меняет». Как рождение сына перевернуло жизнь звезды НХЛ

Анастасия Овечкина, жена известного русского хоккеиста Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», дала интервью, в котором рассказала, как рождение сына перевернуло жизнь звезды НХЛ. 18 августа Сергею Овечкину исполнился 1 год.

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«Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь. С самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена — и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду.

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Это был сложный, но очень счастливый год. Сережа родился крупным, и пришлось все вещи для новорожденных, которые я покупала, раздать и перейти к одежде на три-четыре месяца. Когда смотрю на свои детские фото, вижу, что сын похож на меня. Но когда он рядом с Сашей, то точная его копия.

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У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было «папа». Последние пару месяцев мы живем в России, и у мужа здесь очень много различных проектов и командировок, но он постоянно с сыном на связи и, если есть 30 свободных минут, всегда едет к нему. Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были, — сказала Анастасия в интервью HELLO!

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