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11:05 (мск), источник: Sport24

Охранявший Овечкина тафгай из США обвиняется в хранении наркотиков. Новый кокаиновый скандал в НХЛ

Вслед за делом Кузнецова в Америке говорят о деле Брашира.

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Дисквалификация российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, о которой широкой общественности стало известно в прошлую пятницу, в нашей стране стала шоком абсолютно для всех. Здесь сыграли свою роль и имидж хоккеиста, от которого никто не ожидал ничего подобного, и недавнее заявление Кузи, что наркотики он никогда не употреблял, в подтверждение чему готов в любой момент пройти медицинскую экспертизу. Да и вообще кокаин и профессиональный спорт для жителей России вещи малосовместимые.

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В Северной Америке к этому скандалу отнеслись гораздо проще. Во-первых, наказание, наложенное Международной федерацией хоккея на Кузнецова, никак не скажется на его выступлениях в НХЛ — лига не будет накладывать на нападающего никаких санкций. Во-вторых, за океаном сильно отличается сама риторика вокруг этой ситуации — там Евгения воспринимают не как виновного, а как жертву, собираются не карать его, а лечить. О разности подходов можно спорить, но, вполне возможно, в ближайшее время лучшей лиге мира придется пересмотреть свое отношение к кокаину.

Через три дня после официальных заявлений по делу Кузнецова в кокаиновый скандал угодил бывший игрок НХЛ Дональд Брашир. Фамилия этого 191-сантиметрового парня весом в центнер — один из символов «лихих 90-х» в НХЛ. 17 сезонов, 1025 матчей, 2634 минуты штрафа и 15 место в истории по времени, проведенному на скамейке штрафников. «Монреаль», «Ванкувер», «Филадельфия», «Вашингтон» и «Рейнджерс» — в каждой из пяти больших команд в своей карьере, Брашир занимался тем, что умел лучше всего. Защищал своих партнеров и бил соперников. Вот, как Дональд описывал свою миссию в клубе из столицы США.

Пусть кто-нибудь хоть пальцем попробует тронуть Овечкина — я его уделаю, чтобы он впредь был осторожен и даже не пытался нанести травму Алексу. Да, это жестоко. Но таковы правила игры.

К слову, именно Брашир стал зачинщиком одного из самых эпичных побоищ за всю историю НХЛ. 5 марта 2004 года за пару минут до конца матча «Оттавы» и «Филадельфии» Дональд избил Роба Рэя, а затем исподтишка врезал Брайану Потье. После этого команды было не остановить — на двоих они набрали 419 минут штрафа, побив рекорд, державшийся более 20 лет.

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Как же Брашир вляпался в кокаиновый скандал? История началась еще 5 июня, когда Дональда задержали за то, что она разбил окно в своем бывшем доме. Все бы ничего, но при обыске у бывшего тафгая был обнаружен кокаин. Вскоре Брашира отпустили на время разбирательств по этому делу, после чего он покинул Квебек. Дональд вернулся в город в конце прошлой недели и ему сразу же предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Хранение наркотиков», суд назначен на 4 сентября.

Для Брашира эти проблемы с законом — далеко не первые. В 2000 году ему предъявляли обвинение в нападении на человека в Ванкувере. А в 2012-м Дональд получил 18-месячный испытательный срок по той же самой статье, позже потерпевший еще и предъявил к экс-хоккеисту иск на $200 тысяч. Послехоккейная жизнь Брашира вообще наполнена проблемами. Помимо трудных отношений с законом, в 2018-м году он потерял свой бизнес — Дональду пришлось обанкротить компанию «Brash Properties 87», но долг по ипотечным кредитам в размере все тех же $200 тысяч остался за ним.

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Брашир опять может отделаться испытательным или условным сроком, а вот комиссару НХЛ Гэри Беттмэну в ближайшее время, кажется, не удастся отделаться от вопросов о масштабах присутствия кокаина в его лиге. После дисквалификации Кузнецова и ареста Брашира североамериканские СМИ все активнее высказываются по этому поводу. «Кокаин — это наркотик, который, по слухам, является самым популярным среди игроков Национальной хоккейной лиги» — за океаном не обращают внимание на приставку «экс» в хоккейном статусе Брашира и напрямую связывают его арест с проблемами, существующими в организации. НХЛ вправе жить по своим правилам, но бесконечно прятать голову в песок не получится даже у нее.

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