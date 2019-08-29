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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» отказалась от подписания контракта с Бурдасовым

Агенты российского нападающего Антона Бурдасова провели переговоры с руководством «Филадельфии Флайерз», которые не увенчались успехом.

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Как сообщает обозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, менеджмент «лётчиков» решил не подписывать контракт с российским нападающим. На данный момент Бурдасов остаётся без команды и в НХЛ, и в КХЛ.

В минувшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2». В одном из последних интервью Бурдасов заявил, что ситуация с контрактом в НХЛ должна проясниться до 1 сентября.

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