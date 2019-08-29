Панарин рассказал, как ему помогли Овечкин и Малкин

«В детстве я мечтал посидеть на лавке с взрослыми мужиками в Суперлиге. И чтобы меня сфоткали с ними. Постепенно цели становились масштабнее. СКА был пределом мечтаний. Об НХЛ не имел права даже подумать», — сказал Панарин в интервью РИА Новости.

«Не было предрасположенности: за сборные не играл, на драфте не выбирали. Подумалось об этом, только когда перешел в СКА: “А вдруг?” И стал еще жестче пахать. Помню, бросил пить в течение сезона. Вообще, ни капли. Четыре года подряд. Потому что были высокие цели, я на них сконцентрировался. Бросил все привычки и походы куда-то. Сидел дома и тренировался. Я горел этим: приходил домой — включал видео, анализировал. Выходил на лед — отрабатывал. Врубал видосы с Малкиным, Овечкиным, Дацюком, вдохновлялся ими. Ну и все: у меня получилось», — заявил новичок «Нью-Йорк Рейнджерс».