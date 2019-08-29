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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин рассказал, как ему помогли Овечкин и Малкин

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Владимир Морозов. Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какое влияние на него оказали Евгений Малкин, Александр Овечкин и Павел Дацюк.

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«В детстве я мечтал посидеть на лавке с взрослыми мужиками в Суперлиге. И чтобы меня сфоткали с ними. Постепенно цели становились масштабнее. СКА был пределом мечтаний. Об НХЛ не имел права даже подумать», — сказал Панарин в интервью РИА Новости.

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По словам хоккеиста, шансов уехать за океан было немного.

«Не было предрасположенности: за сборные не играл, на драфте не выбирали. Подумалось об этом, только когда перешел в СКА: “А вдруг?” И стал еще жестче пахать. Помню, бросил пить в течение сезона. Вообще, ни капли. Четыре года подряд. Потому что были высокие цели, я на них сконцентрировался. Бросил все привычки и походы куда-то. Сидел дома и тренировался. Я горел этим: приходил домой — включал видео, анализировал. Выходил на лед — отрабатывал. Врубал видосы с Малкиным, Овечкиным, Дацюком, вдохновлялся ими. Ну и все: у меня получилось», — заявил новичок «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, 1 июля Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 81,5 миллиона долларов. Таким образом, 27-летний нападающий стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ.

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