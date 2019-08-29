40-летний русский ветеран мечтает играть в Америке. 5 клубов, где он сможет красиво уйти на пенсию
Кто примет Маркова — «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»?
Кто примет Маркова — «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»?
Когда два года назад Андрей Марков покинул «Монреаль Канадиенс» и подписал контракт с казанским «Ак Барсом», казалось, что в его энхаэловской истории поставлена точка. Защитнику было 38 лет, соглашение с клубом из столицы Татарстана он заключил на два сезона — возможности для камбэка во всем этом
Еще в начале августа Андрей официально заявил о своей мечте снова играть в НХЛ в интервью Montreal Gazette, а накануне сделал важный шаг к ее осуществлению. Опытный оборонец начал сотрудничество с агентом Алланом Уолшем, который представляет интересы нескольких звезд лиги —
С гордостью сообщаю, что защитник Андрей Марков теперь является моим клиентом. Он интенсивно тренировался во Флориде этим летом и полон решимости играть в НХЛ в этом сезоне.
Вчера же авторитетный североамериканский сайт The Hockey News назвал 5 клубов, для которых возможное подписание Маркова выглядит наиболее актуальным.
Этот вариант можно назвать идеальным. Именно в составе «Канадиенс» прошла ВСЯ североамериканская карьера Маркова, и было бы логично, чтобы до рубежа в 1000 матчей в НХЛ он добрался именно в хоккейной Мекке. Андрей занимает шестое место по количеству игр в истории франшизы (990), эту же позицию — по числу результативных ассистов, 17-ю строчку в списке лучших бомбардиров. В Америке считается, что его отъезд в НХЛ был отчасти связан с тем, что защитник не захотел играть ни за один клуб лучшей лиги мира, кроме «Монреаля».
Однако, если опустить сантименты, с этим вариантом есть довольно серьезные проблемы. Денег на россиянина у канадского клуба хватит, тем более он должен согласиться на очень скромные условия, но нужен ли Марков «Монреалю»? В ростере клуба уже есть несколько леворуких защитников — Виктор Мете, Бен Чьяро, Бретт Кулак и Майк Райлли. Весьма вероятно, что по мнению боссов «Канадиенс» 40-летний русский в этом списке окажется лишним.
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К тому же у «Калгари» до сих пор не подписан контракт с четвертым бомбардиром клуба в прошлом сезоне, 21-летним Мэттью Ткачуком. $7,76 млн свободных денег может и не хватить для американского свободного агента, в таком случае нужны будут обмены, а до русского ветерана дело так и не дойдет.
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«Все знают, как я отношусь к Андрею Маркову как к человеку и хоккеисту. В моей карьере и успехе, которого я на данный момент добился, он сыграл невероятно важную роль. Он помогал мне очень много. И он однозначно один из самых близких в хоккее друзей. Хочу, чтобы он нашел себе команду. Знаю Марки, его способность видеть лед и играть в хоккей. Я никогда не играл ни с кем подобным. Так что я знаком с его талантом и особенными способностями. И, кто знает, если бы я был генменеджером, то взял бы Марки в свою команду в любой момент».
Первая позиция леворукого защитника в «Нью-Джерси» занята Сами Ватаненом, вторая достанется Уиллу Бутчеру, а за третью поспорят Энди Грин и Мирко Мюллер. Найдется ли здесь место Маркову? По мнению The Hockey News Андрей сильнее Грина в темповом хоккее, он опытнее Мюллера, а его скиллы при игре в большинстве могли бы серьезно помочь «Девилз» поправить статистику в этом компоненте. В компанию к Никите Гусеву отправится еще один русский?
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Нынешний генеральный менеджер «Нефтяников» Кен Холланд во время своей работы в «Детройте» нередко давал шанс ветеранам. Майк Модано, Руслан Салей, Даниэль Альфредссон, Брэд Ричардс — список можно продолжать. Если он решил сделать ставку на Маркова — это не удивит ровным счетом никого.
Топ-4 в защитной линии «Эдмонтона», скорее всего, составят Дарнелл Нерс, Оскар Клефбом, Адам Ларссон, и Крис Рассел. А Эван Бушар, по прогнозам специалистов, в этом сезоне должен завоевать место в основном составе «Ойлерз». Мэтт Беннинг, Джоэль Перссон и Калеб Джонс будут сражаться за оставшуюся позицию на синей линии. В компанию к ним вполне могут добавить Маркова, который, помимо выполнения непосредственных обязанностей, способен еще и поучаствовать в росте 19-летнего Бушара.