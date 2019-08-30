«Хоккей — белый вид спорта». В НХЛ случился расистский скандал из-за комментария в инстаграме
Все началось
Все началось
На днях вышло небольшое интервью Антона Бурдасова, который рассказал о поведение болельщиков в Уфе, где играл в прошлом сезоне.
— Не обращаю внимания на этих недолюдей. Скажу только, что играл в Питере, в Омске, но так, как оскорбляют в Уфе, не оскорбляют нигде. Это точно город номер один. Но и в плане поддержки тоже очень хороший город, — сказал русский форвард «Спорт-Экспрессу».
В комментариях люди стали писать оскорбления в сторону Антона и упрекать его, что он, зарабатывая миллионы и покупая «Ламборджини», не имеет права такое говорить в сторону фанатов, какими бы неадекватными они ни были. И да, Бурдасов высказался жестко, но это не отменяет факта, что люди, пишущие гадости, не заслуживают ни уважения, ни поддержки. В Америке отношение к оскорблениям и дискриминации совершенно другое.
Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн выложил в инстаграм скриншот, на котором один из пользователей советует ему играть в баскетбол, а не хоккей.
— Вот об этом я и говорю. Об этом никогда не говорят публично. Подобные высказывания игнорируются, хотя то же самое мне кричат на матчах. Это проблема в обществе и спорте. В футболе обсуждают проблему расизма, как и в баскетболе или бейсболе. Но в хоккее его легче игнорировать. Хоккей — белый вид спорта, но в лиге есть черные игроки и другие меньшинства. Пришло время обратить на это внимание. Пришло время распрощаться со старым образом мышления, — написал канадский форвард.
В комментариях к посту люди стали оставлять слова поддержки. Официальный аккаунт «Сан-Хосе» написал: «Хорошо сказано, мы счастливы, что ты являешься частью нашей команды».
В твиттере пользователи в целом тоже поддержали хоккеиста. Любое проявление расизма — недопустимо в социальном пространстве, так считают в Америке. Правда, были и те, кто встали на сторону Кейна, но припомнили ему обвинения в изнасиловании девушек. В 2016-м году Эвандер был арестован полицией после того, как три женщины обвинили его в домогательствах.
— Я признаю его борьбу как черного человека в белом спорте. Но я также понимаю женщину, которая обвиняла его в сексуальном насилии, и трех женщин, которые обвиняли его в преследовании.
Форвард «Сан-Хосе» действительно часто попадал в скандальные ситуации. Его хейтили за фото с пачками долларов, бывшая девушка подавала на него в суд (якобы он обещал три миллиона долларов за аборт, а потом не выплатил их). Но даже несмотря на такое количество «грязных» фактов в биографии хоккеиста, люди в расовых вопросах встают на его сторону. И даже комментарий с предложением играть в баскетбол вместо хоккея, вызывает бурную негативную реакцию. А что же в России? Если открыть русские спортивные порталы, то кроме негатива в сторону Кейна, там ничего не найдете. Никто не подумает, что любое проявление расизма заслуживает критики и порицания.
Тема расизма в американском спорте в последние годы стоит все более остро. Некоторые хоккеисты, например, игроки «Вашингтона» Бретт Коннолли и Деванте