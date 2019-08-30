Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил историю, когда его чуть не отчислили из интерната «Витязя».
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил историю, когда его чуть не отчислили из интерната «Витязя».
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил историю, когда его чуть не отчислили из интерната «Витязя».
«Мы жёстко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили
Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал
Думаю, меня оставили, потому что был талантливым. Директор школы Сергей Николаевич Левашов верил в меня. Спасибо ему ещё раз. А того парня, который долбил в дверь, исключили. В хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок. Меня ведь сначала тоже выгнали. Только потом — после приезда деда и его уговоров, насколько я знаю, —