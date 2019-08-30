У клуба Овечкина — новая жизнь. «Вашингтон» идет за Кубком Стэнли, сменив треть чемпионского состава
Что получится у обновленной банды Александра Великого?
Что получится у обновленной банды Александра Великого?
За две недели до открытия тренировочных лагерей команд НХЛ официальный сайт лиги проанализировал перспективы «Вашингтон Кэпиталз» — клуба, который снова ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Sport24 публикует перевод текста автора NHL.com Тома Гулитти.
«Столичные», вероятно, как никто другой знают, насколько трудно дается завоеваниеКубка Стэнли. Начиная с 1998 года, они не могли пройти дальше второго раунда
«Мы всегда хотим побеждать и всегда хотим попробовать завоевать Кубок Стэнли. Это наша главная цель и это было нашей целью на протяжении долгих лет. Все лидеры нашей команды на месте, и я думаю, что у нас есть хороший драйв, в том числе у тех новичков, более молодых ребят, которые к нам присоединились. Это прекрасно. Для того, чтобы пройти весь путь, необходимо классное сочетание многих факторов. Почему бы нам не сделать это снова», — шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем переполнен оптимизмом.
Это лето для «Кэпиталз» сильно отличалось от межсезонья-2018. Два года назад Овечкин купался в фонтане, Кузнецов наполнял Кубок Стэнли пельменями, а вся команда наслаждалась статусом чемпионов. Теперь же отпуск «Вашингтона» получился непривычно длинным, а ростер «столичных» претерпел серьезные изменения. Если главным трансфером постчемпионского лета стала замена главного тренера Барри Троца на его помощника Тодда Рирдена, то в этом году заметных сделок хватало.
Состав команды пополнили защитник Радко Гудас («Филадельфия»), а также форварды — Рихард Паник, Брендан Лайпсик («Лос-Анджелес») и Гарнет Хэтэуэй («Калгари»). Не будут больше играть за «Вашингтон» — защитники Мэтт Нисканен («Филадельфия») и Брукс Орпик (завершил карьеру), форварды Андре Бураковски («Колорадо Эвеланш»), Бретт Коннолли («Флорида Пантерз») и Деванте
Да, в этом списке вы не найдете ни одной суперзвездной фамилии, но надо понимать, что «Вашингтон» в нынешнем межсезонье решал совершенно другие задачи. Клуб хотел перестроить третью и четвертую тройки нападения и немного видоизменить защитную линию. При этом чемпионский костяк в лице Бэкстрема, Овечкина, Оши, Кузнецова, Карлсона, Орлоа и Холтби никуда не делся.
«Наши лидеры хорошо сыграли в последнем
Даже спустя четыре месяца после оплеухи от «Харрикейнз» Маклеллан не до конца уверен в причинах такого результата. «Кэпиталз» вели в серии со счетом 2−0 и 3−2, но так и не смогли закрыть ее. При этом «Вашингтон» неплохо прошел регулярный чемпионат, выиграв Столичный дивизион, а временами показывал ту самую чемпионскую игру. Возможно, в первом раунде
«У нас был хороший гол. Но то, что случилось в
Все клубы НХЛ привыкли к довольно серьезным изменениям, которые сопровождают буквально каждое межсезонье. Но год назад «Вашингтону» удалось их избежать — чемпионскую команду покинули только немецкий вратарь Филипп Грубаэур, не имевший особых шансов выбраться
«Я очень рад познакомиться с парнями и посмотреть, какую пользу они могут нам принести. Вашингтон — это классное место, чтобы играть здесь в хоккей, но это и очень непростое место. Несмотря на то, что мы все улыбаемся, нам приходится еще и упорно работать. Приятно взять новичков на борт», — Ти Джей Оши раскрыл один из главных секретов успехов «Кэпиталз».