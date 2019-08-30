У клуба Овечкина — новая жизнь. «Вашингтон» идет за Кубком Стэнли, сменив треть чемпионского состава

За две недели до открытия тренировочных лагерей команд НХЛ официальный сайт лиги проанализировал перспективы «Вашингтон Кэпиталз» — клуба, который снова ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Sport24 публикует перевод текста автора NHL.com Тома Гулитти.

«Столичные», вероятно, как никто другой знают, насколько трудно дается завоеваниеКубка Стэнли. Начиная с 1998 года, они не могли пройти дальше второго раунда плей-офф и только позапрошлым летом наконец-то подняли над головой серебряную чашку — первую в истории франшизы. Впрочем, того, кто подумал, что теперь в столице США знают секрет больших хоккейных побед и смогут использовать его регулярно, весной 2019-го ждало серьезное разочарование: Александр Овечкин и компания закончили защиту титула в первом же раунде, проиграв «банде придурков» в форме «Каролины Харрикейнз». В Вашингтоне надеются, что урок, полученный в серии с «ураганами», поможет «Кэпиталз» вернуть себе главный трофей НХЛ. Дополнительную порцию мотивации и настроя игроки команды получат 2 октября перед выездной игрой с «Сент-Луисом». На их глазах баннер, посвященный первому чемпионству «Блюз», будет поднят под своды «Энтерпрайз-центра».

«Мы всегда хотим побеждать и всегда хотим попробовать завоевать Кубок Стэнли. Это наша главная цель и это было нашей целью на протяжении долгих лет. Все лидеры нашей команды на месте, и я думаю, что у нас есть хороший драйв, в том числе у тех новичков, более молодых ребят, которые к нам присоединились. Это прекрасно. Для того, чтобы пройти весь путь, необходимо классное сочетание многих факторов. Почему бы нам не сделать это снова», — шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем переполнен оптимизмом.

Это лето для «Кэпиталз» сильно отличалось от межсезонья-2018. Два года назад Овечкин купался в фонтане, Кузнецов наполнял Кубок Стэнли пельменями, а вся команда наслаждалась статусом чемпионов. Теперь же отпуск «Вашингтона» получился непривычно длинным, а ростер «столичных» претерпел серьезные изменения. Если главным трансфером постчемпионского лета стала замена главного тренера Барри Троца на его помощника Тодда Рирдена, то в этом году заметных сделок хватало.

Состав команды пополнили защитник Радко Гудас («Филадельфия»), а также форварды — Рихард Паник, Брендан Лайпсик («Лос-Анджелес») и Гарнет Хэтэуэй («Калгари»). Не будут больше играть за «Вашингтон» — защитники Мэтт Нисканен («Филадельфия») и Брукс Орпик (завершил карьеру), форварды Андре Бураковски («Колорадо Эвеланш»), Бретт Коннолли («Флорида Пантерз») и Деванте Смит-Пелли (остается неограниченно свободным агентом).

Да, в этом списке вы не найдете ни одной суперзвездной фамилии, но надо понимать, что «Вашингтон» в нынешнем межсезонье решал совершенно другие задачи. Клуб хотел перестроить третью и четвертую тройки нападения и немного видоизменить защитную линию. При этом чемпионский костяк в лице Бэкстрема, Овечкина, Оши, Кузнецова, Карлсона, Орлоа и Холтби никуда не делся.

«Наши лидеры хорошо сыграли в последнем плей-офф, я считаю. Критиковать можно было только парней, которые не относятся к числу наших главных звезд. Поэтому мы и решились на изменения вокруг ядра команды. Надеюсь, мы решили именно те проблемы, которые стали причиной поражения от «Каролины», — говорит генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Даже спустя четыре месяца после оплеухи от «Харрикейнз» Маклеллан не до конца уверен в причинах такого результата. «Кэпиталз» вели в серии со счетом 2−0 и 3−2, но так и не смогли закрыть ее. При этом «Вашингтон» неплохо прошел регулярный чемпионат, выиграв Столичный дивизион, а временами показывал ту самую чемпионскую игру. Возможно, в первом раунде плей-офф Ови и его свите просто не хватило концентрации — мыслями они были уже в следующих стадиях.

«У нас был хороший гол. Но то, что случилось в плей-офф, на мой взгляд, выглядело не очень логично. Не знаю, было ли это вызвано усталостью или чем-то еще, но мы не были готовы к той битве, которую нам предложил соперник. У меня нет точного диагноза, но после произошедшего мы поняли: нужно немного изменить состав», — продолжает Маклеллан.

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Все клубы НХЛ привыкли к довольно серьезным изменениям, которые сопровождают буквально каждое межсезонье. Но год назад «Вашингтону» удалось их избежать — чемпионскую команду покинули только немецкий вратарь Филипп Грубаэур, не имевший особых шансов выбраться из-за спины Хотби, да центр четвертой тройки Джей Бигль. А вот прямо сейчас в «Вашингтоне» нет уже семи игроков золотой команды — это Нисканен, Орпик, Бураковски, Коннолли, Смит-Пелли, Грубауэр и Бигль. «Вашингтон» перевернул страницу и начал новую жизнь, в которой клуб снова собирается в поход за Кубком Стэнли.